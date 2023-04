Varazze, l’opposizione abbandona la sala durante il consiglio comunale. Il sindaco: “Gesto gravissimo”

Varazze. Ieri sera, giovedì 27 aprile, a Varazze la minoranza ha abbandonato la sala consiliare nel mezzo della seduta.

“Purtroppo l’opposizione intera, suo malgrado, ha dovuto abbandonare il Consiglio Comunale per una grave mancanza di rispetto del ruolo dell’opposizione e dei suoi diritti” scrivono i consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Robi Fazio, Giacomo Robello, Gianantonio Cerruti di Varazze Domani e Claudia Callandrone con Daniele De Felice del Gruppo Misto Consiliare.

“A seguito dell’osservazione da parte di noi consiglieri di opposizione di non aver ricevuto, come da prassi consolidata, la convocazione della conferenza capigruppo, il segretario comunale ha sbandierato il regolamento dicendo che ciò non è previsto” sottolineano e proseguono “durante la discussione siamo quindi stati accusati di non rispettare il lavoro degli uffici comunali. A questo punto abbiamo ritenuto di manifestare la mancanza di tutela e di equità di trattamento dei consiglieri di opposizione con un gesto importante” spiegano “all’accusa di sovraccaricare gli uffici in maniera eccessiva, replichiamo fortemente che così non è: le nostre annotazioni, spesso pungenti, sono sempre state di carattere politico e amministrativo e mai inerenti al lavoro dei dipendenti che apprezziamo senza riserve. Sempre più preoccupati per la gestione dei Consigli Comunali di Varazze, auspichiamo che il nostro gesto possa riportare a comportamenti più equilibrati e rispettosi dei diversi ruoli istituzionali”.

Duro commento del sindaco Luigi Pierfederici: “Gesto gravissimo quello dell’abbandono dell’aula consiliare con giustificazioni paradossali e insostenibili. Far ricadere su presunte inadempienze degli uffici le ripetute disattenzioni o mancanze organizzative del gruppo consiliare, credo sia di dubbio gusto e demarchi poca attenzione alla serietà del ruolo ricoperto. Non è infatti la prima volta che alle commissioni la minoranza non partecipa, come accaduto in almeno altre due occasioni, venendo meno a quello che è il ruolo politico di stimolo e di controllo degli atti amministrativi e politici messi in essere dall’amministrazione”.

E prosegue: “Nell’era tecnologica in cui viviamo, le Commissioni, così come il Consiglio comunale, sono convocate con l’utilizzo della PEC, come previsto dal Regolamento vigente ormai da anni, ed è facilmente riscontrabile come le convocazioni siano state effettuate correttamente ai sensi del regolamento stesso. Ciò demarca ulteriormente l’incapacità di interpretare in maniera moderna il ruolo di rappresentanza popolare, quel ruolo che fa della politica ancora un’attività di prestigio e di serietà amministrativa. Fa sorridere, infine, come si tenti di screditare l’operato dell’Amministrazione con accuse di sfavorire il lavoro della minoranza, così come accaduto per il recente Regolamento di accesso agli atti, quando proprio nella giornata di ieri sono stati consegnati ai richiedenti componenti della minoranza un totale di 138 documenti, di cui una parte anche cartacei.

“La risposta della minoranze è incomprensibile: non si partecipa alle Commissioni e si abbandonano le sedute del Consiglio. Duole, ancora di più, che l’azione sia posta in essere da Consiglieri comunali che hanno ricoperto diversi ruoli, anche apicali, all’interno della Pubblica Amministrazione. Al di là delle parole, chi abbandona il confronto ed il contradittorio ha sempre torto. Non accettare il confronto significa disertare il compito che la Città affida a un Consigliere comunale attraverso la fiducia espressa con il voto, farlo con giustificazioni più che discutibili ne rivela la debolezza e la mancanza di idee”.