Varazze. Grande attesa per domani, 30 aprile, quel giorno che arriva “una volta all’anno” e che, da secoli, per Varazze è qualcosa di veramente unico. La festa di Santa Caterina da Siena, patrona della città. Tradizione, devozione, profondo legame. Indissolubile.

Domani è la data della storica processione con la cassa della santa che liberò la città dalla peste nel 1376. “L’attaccamento dei varazzini è grande perché guarì dalla peste” spiega l’assessore Mariangela Calcagno “un’immensa devozione che si tramanda da secoli e rappresenta la fede enorme della nostra popolazione”. C’è grande attesa, la città è pronta, anche se, proprio sulla processione solenne, pesa l’incognita maltempo.

In questo caso, il corteo con la cassa di Santa Caterina e con i Crocifissi slitterà a sabato 6 maggio, mentre il pellegrinaggio al Santuario e la Messa Votiva si terranno comunque domani con partenza dalla piazza della Collegiata di Sant’Ambrogio alle 11 per dimostrare, ancora una volta, l’attaccamento alla santa patrona che, di ritorno da Avignone per convincere il papa a tornare a Roma, si fermò a Varazze dove era in corso una grave epidemia di peste.

Era il 3 ottobre del 1376. Santa Caterina pregò e il morbo miracolosamente scomparve. Fu così che i varazzini, come voto, si impegnarono ad erigere una chiesa in onore della Santissima Trinità che fu ultimata l’anno successivo. Da allora la popolazione, per tradizione, scioglie quel voto di ringraziamento andando ogni anno in quella piccola chiesa a un passo dal mare.