Varazze, corteo storico per il gemellaggio con la città di Roussillon

Lunedì 24 aprile a Varazze, in attesa della sentita festa di Santa Caterina, Patrona della Città, d’Italia e d’Europa, e dopo il tradizionale e sempre seguito Corteo Storico, a cura dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena, in programma per oggi domenica 23 aprile, domani, lunedì 24, si terrà un secondo corteo storico, a cura di una delegazione di figuranti della città di Roussillon nell’Ardèche, con la quale la “Città delle Donne” è unita in gemellaggio dal 2018, per l’occasione giunta in visita nella giornata di ieri.

La cerimonia ufficiale di accoglienza della delegazione di Roussillon, che si trova a 60 Km da Lione, si è tenuta nel palazzetto dello sport, alla presenza: del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, dell’assessore Mariangela Calcagno, del presidente del consiglio comunale Cesare Putignano, delle associazioni sportive, sociali, culturali e d’arma della città di Varazze.

Il corteo, che rievocherà i fasti dell’antico splendore rinascimentale, avrà come protagonisti gli uomini e le donne di Roussillon, con i quali siamo uniti in gemellaggio, partirà alle ore 10:00 da Piazza Beato Jacopo, percorrerà le vie del centro cittadino fino ad arrivare in piazza Nello Bovani, per poi concludersi nella sala consiliare, per i saluti di rito.