A Varazze via Bruzzone è stata chiusa in seguito al distacco di pietrisco da un’arcata laterale che costeggia e sovrasta il tratto di strada nella parte a levante della città, in località La Mola.

La viabilità risulta quindi interrotta da ieri e per i prossimi giorni.

La riapertura è prevista quando saranno terminate le operazioni di verifica e gli eventuali interventi per mettere in sicurezza la parete al fine di tutelare il passaggio dei pedoni e dei veicoli.