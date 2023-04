Varazze, approvato nuovo regolamento su accesso agli atti. Minoranze: “Nostro diritto/dovere di sapere si complica”

Varazze. Si è conclusa intorno alle 23 di ieri sera la seduta del consiglio comunale di Varazze che, “con i voti contrari di tutta l’opposizione, ha approvato il

Regolamento sul diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti dell’Ente”spiegano i consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Roby Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

“Un regolamento, eccessivamente complesso e articolato, che di fatto mette un’ulteriore palata di terra sulla tomba della trasparenza amministrativa” rimarcano aggiungendo che “si complica in modo cavilloso il diritto/dovere delle opposizioni a conoscere in modo serio e approfondito quanto avviene nel nostro Comune, impedendo quindi all’opposizione di rendere un servizio onesto e puntuale, certamente anche critico, ma indispensabile alla vita democratica della nostra città. Lo studio delle pratiche attraverso la richiesta dei documenti” prosegue Varazze Domani “consente di portare avanti proposte e solleciti che puntualmente spingono la maggioranza a risolvere problemi sollevati dalla minoranza”. Anche il Gruppo Misto Consigliare commenta la seduta di ieri sera, durata tre ore.

“È di tutta evidenza che mettere il bavaglio all’opposizione denota una grave crisi all’interno della maggioranza , situazione di facile osservazione, basti notare le ampie e numerose problematiche sollevate, anche nel Consiglio di ieri sera, dalle interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza. Tali interrogazioni hanno avuto deludenti risposte sia da parte del sindaco, sia da parte degli assessori di riferimento” rimarca Claudia Callandrone che, con Daniele De Felice, ha costituito il Gruppo Misto Consigliare dopo la scissione dello scorso dicembre. L’opposizione prosegue.

“Approvare a colpi di maggioranza un regolamento che di fatto riguarda l’accesso dell’opposizione agli atti del Comune è già in partenza un atto di sgarbo istituzionale. Leggendo poi il testo si comprende quali e quanti paletti siano stati messi al diritto dei consiglieri di avere a disposizione ciò che serve, senza contare i tempi di attesa lunghissimi…davvero ci chiediamo quale sia l’obiettivo della maggioranza, se non complicare a noi la visione dei documenti necessari all’attività amministrativa. Al sindaco e alla maggioranza diciamo convinti che il nostro impegno non sarà scalfito e continuerà puntuale e nell’interesse dei cittadini” concludono i consiglieri di Varazze Domani Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Roby Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.