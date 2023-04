Uno striscione per Berlusconi in Viale Pontelungo, Ciangherotti: “Forza Silvio, Albenga è con te”

Albenga. È comparso questa mattina in Viale Pontelungo, ad Albenga, uno striscione di incoraggiamento rivolto a Silvio Berlusconi, il presidente di Forza Italia ricoverato da qualche giorno all’ospedale San Raffaele di Milano per una forma di leucemia cronica.

L’iniziativa porta la firma del consigliere comunale ed esponente forzista albenganese Eraldo Ciangherotti: “In questo momento particolarmente difficile – spiega – voglio mandare il più sincero augurio di buona guarigione al presidente Berlusconi”.

“Forza Silvio, Albenga è con te”: così recita la scritta riportata su uno striscione appeso, in Viale Pontelungo 50, fuori dallo studio dentistico del capogruppo ingauno, che aggiunge: “Tra i vari messaggi di solidarietà che si leggono in queste ore, spiccano anche quelli più ipocriti di chi, per anni, ha letteralmente campato su tv e giornali gettando fango sulla vita di uno dei politici italiani più rilevanti e incisivi degli ultimi 30 anni”.

“Purtroppo per loro e per chi è animato dall’odio politico – sottolinea Ciangherotti -, Berlusconi è un leone. In queste ore l’Italia più bella si sta stringendo intorno a lui, unico e vero punto di riferimento dei moderati italiani”.

Ciangherotti conclude augurando al presidente Berlusconi “di rimettersi al più presto, l’Italia ha bisogno della sua esperienza e della sua grande intelligenza politica. Silvio, ti aspettiamo ad Albenga, dove sarai sempre il benvenuto. Forza Presidente!”