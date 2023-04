Undici anni dopo la Rari Nantes Savona torna a giocare una finale europea: sabato la sfida col Vasas

Savona. Era il 3 maggio 2012 quando la Rari Nantes Savona, in terra catalana, riuscì a contenere il passivo a due reti di scarto contro il Sabadell e, forte del 14-9 dell’andata, conquistò la sua terza Len Euro Cup, dopo quelle vinte nel 2005 e l’anno prima, nel 2011.

In acqua, a difendere i colori biancorossi, c’erano Valerio Rizzo, ora capitano, e l’attuale allenatore Alberto Angelini, che in quella stagione chiuse la sua carriera da giocatore. Insieme a loro Luca Damonte, adesso vincente in Ungheria con il Ferencváros, Matteo Aicardi, che in estate iniziò il suo lungo ciclo alla Pro Recco, Jacopo Alesiani, in seguito vincitore dello scudetto con i recchelini ed il Brescia, Federico Mistrangelo, che continuò a giocare fino al 2016, Goran Volarević, Antonio Petrović, Lorenzo Bianco, Mlađan Janović, Giovanni Bianco, Goran Fiorentini, Nicolò Zerilli.

Uno squadrone che, in semifinale, si aggiudicò una battaglia all’ultimo respiro con il Posillipo in uno scontro tutto italiano. Un’analogia con quanto accaduto quest’anno, con i biancorossi vincitori in extremis sulla Pallanuoto Trieste nel doppio confronto che valeva l’accesso alla finale.

Undici anni dopo la Savona sportiva, che nelle discipline di squadra fatica a farsi notare oltre i confini regionali, può tornare alla ribalta in campo continentale. L’occasione è la finale della Len Euro Cup 2022/2023, che andrà in scena in un doppio confronto con andata sabato 15 aprile a Savona e ritorno il 29 aprile a Budapest.

La Bper Rari Nantes, che in campionato occupa un soddisfacente ma non esaltante sesto posto, si sta facendo valere in Europa. Nella massima competizione continentale, la Champions League, meritata grazie al terzo posto della stagione scorsa, i biancorossi hanno chiuso il primo turno di qualificazione con due successi e una sconfitta; nel secondo hanno vinto due incontri e ne hanno persi altrettanti. Un bilancio lusinghiero, ma non sufficiente per proseguire il cammino.

Ad eliminare i savonesi dalla Champions League fu proprio il Vasas, la squadra che sabato si ritroveranno di fronte in finale di Euro Cup. Era il 16 ottobre, a Spalato, e gli ungheresi vinsero 9 a 8. Sono trascorsi sei mesi, ma il risultato di quell’incontro fa presagire una nuova sfida combattuta ed equilibrata, come del resto è prevedibile che sia trattandosi di una finale.

Il Vasas Sport Club, colori sociali rosso e blu, è terzo in classifica, dietro a Ferencváros ed Ujbuda, nel campionato in corso, competizione di buon livello come da tradizione, considerato l’elevato seguito che ha la pallanuoto in Ungheria. Dopo aver battuto la Rari, era stato estromesso dalla Champions League per mano dell’AN Brescia, due volte vittoriosa, 12-10 e 11-8, venendo così anch’esso costretto a ripiegare sulla Euro Cup.

Il Vasas è giunto alla finale (non ne gioca una europea da 21 anni) eliminando, nell’ordine, Stella Rossa Belgrado, VK Sabac, Panionios. La Rari Nantes ha prevalso su Ortigia, Tourcoing, Trieste. Per entrambe le squadre solamente i quarti di finale sono stati agevoli; negli ottavi ambedue sono state battute in trasferta; in semifinale gli ungheresi hanno perso in Grecia e la Rari ha pareggiato in casa dei giuliani. Un percorso, quindi, tutt’altro che agevole: sia i magiari sia i liguri hanno dovuto lottare e faticare per conquistarsi l’accesso alla finale.

Il sorteggio ha deciso che l’andata della finale si giocherà alla Zanelli. Un esito gradito dagli ungheresi, perché giocare il ritorno in casa può rappresentare un piccolo vantaggio. Guardando alle precedenti finali vissute dai biancorossi, nel 2005 ad Imperia la Rari ribaltò la sconfitta dell’andata col Partizan; nel 2011, dopo il pareggio in Grecia, in corso Colombo travolse il Panionios. Come detto, invece, nel 2012 i biancorossi alzarono la coppa in Spagna, pur perdendo, grazie al margine ottenuto all’andata. Il precedente negativo risale al 2010: Savona vincente sull’Akademija Kotor all’andata, ad Imperia, ma sconfitto ai supplementare in Montenegro.

Sarà ciò che dovranno fare i ragazzi condotti da Angelini in questa gara di andata. Vincere, per poi affrontare con maggiori probabilità di successo l’ostica trasferta di Budapest.

L’appuntamento è per sabato: fischio d’inizio alle ore 19. Ci si attende una piscina colma di entusiasmo, con un pubblico che la Rari Nantes Savona, unica società che negli sport di squadra porta il nome della città in giro al massimo livello per l’Italia e per l’Europa, merita. Sostenitori in parte ritrovati in occasione della semifinale, quando si sono contate più di settecento presenze in piscina, e che ci si augura sabato superino le mille presenze, arrivando a riempire i 1.300 posti disponibili.

I biglietti sono a disposizione al costo di 10 euro. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Essendo una partita di coppa europea non sono valevoli gli abbonamenti al campionato di Serie A1. Per favorire l’acquisto dei biglietti, sarà possibile ottenere i tagliandi in prevendita preso la segreteria sportiva della Rari a partire da martedì 11 aprile e fino a venerdì 14 aprile con orario continuato dalle 11 alle 17. Sabato sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino, nell’atrio della piscina Zanelli, a partire dalle ore 17.

La partita sarà seguita da Ivgsport.it con la diretta testuale.

Appuntamento, quindi, alle ore 19 di sabato, con la Rari Nantes Savona che potrà scrivere un’altra pagina di storia della pallanuoto. L’incontro sarà diretto dagli arbitri Jaume Teixido (Spagna) e Stanko Ivanovski (Montenegro); il delegato Len sarà Gadi Schwartz (Israele). La partita di ritorno si giocherà nella piscina Komjadi, a Budapest, sabato 29 aprile alle ore 18.