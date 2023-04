Under 17, l’ABC Ceriale centra l’accesso alla semifinale regionale

Ceriale. Semifinale regionale conquistata dall’Under 17 dell’ABC Ceriale, con grande soddisfazione per il risultato raggiunto nel campionato Gold.

“Una semifinale sicuramente inaspettata ad inizio stagione”, dicono i dirigenti del sodalizio ponentino. I cerialesi, guidati da coach Romano e dal giovane coach Mirone, sono arrivati secondi in campionato, perdendo solo con la capolista Tigullio, rinforzata da diversi ragazzi provenienti da fuori Italia. Queste due squadre passano direttamente in semifinale e i ponentini aspetteranno la vincente dell’incontro tra Lerici e My Basket Genova.

“Sarà sicuramente una bella partita – afferma coach Pietro Romano, guardando all’ennesima semifinale della sua carriera -. Con entrambe le squadre abbiamo sempre vinto nella stagione regolare ma dopo partite equilibrate. Il nostro maggior problema sarà riuscire a mantenere lo stato di forma attuale perché tra la sosta di Pasqua e il turno di riposo, nell’attesa del preliminare, staremo un mese senza giocare. L’augurio è di trovare la preparazione giusta e la finale sarebbe il giusto coronamento di quanto fatto in stagione ma anche in caso di eliminazione sarei comunque soddisfatto della crescita dei ragazzi e dei risultati ottenuti quest’anno, sicuramente sopra ogni previsione.

Di seguito un report delle ultime partite giocate dall’Under 17 dell’ABC Ceriale. Tre successi, secondo posto consolidato e ora playoff.

Pronto riscatto per l’under 17 Gold che vince con autorevolezza contro il Lerici con una prova di maturità dopo la sconfitta contro la capolista. La squadra entra concentrata e riesce ad attaccare bene le zone proposte dagli avversari aiutata anche dalle buone percentuali di tiro da fuori riuscendo a gestire la partita senza rischi e ruotando tutti e dodici i giocatori.

ABC Ceriale 62 – Lerici 40 (15-9, 37-15, 55-32)

ABC Ceriale: Tomatis, Tassinari 3, Cerrato 4, Dimitriu 7, Cimino 7, Degola, Martinetti, Ricciardi 8, Marrasse 4 , Ferrando 10, Zunino 8, Morello 11. All. Romano

Ottima prestazione dell’Under 17 contro la Virtus Genova in una partita dominata dal primo minuto con tutti i giocatori che hanno segnato.

ABC Ceriale 71 – Virtus 38 (20-7, 38-13, 58-22)

ABC Ceriale: Tomatis 5, Cerrato 3, Dimitriu 2, Cimino 9, Degola 7, Martinetti 2, Ricciardi 15, Marasse 8, Ferrando 8, Zunino 4, Morello 8. All. Romano

Ultima partita della fase ad orologio con ormai consolidato il secondo posto, i ponentini giocano una bella partita contro un ottimo My Basket, dove sicuramente gli attacchi prevalgono sulle difese per la new basket tutti a referto e con ben cinque giocatori in doppia cifra.

My Basket 80 – ABC Ceriale 86 (19-18, 40-42, 58-62)

ABC Ceriale: Tomatis 4, Tassinari 2, Cerrato 9, Dimitru 2, Cimmino 14, Degola 2, Martinetti 11, Lazzari 10, Marrasse 2, Ferrando 11, Zunino 2, Morello 17

Alcune immagini della formazione del Ceriale in azione