Under 16, l’Albenga Volley trionfa nel campionato territoriale

Albenga. Altro trionfo nel campionato territoriale per l’Albenga Volley. L’Under 16 biancoblù esce vincitrice dalla final four disputata domenica 16 aprile ad Albisola Superiore.

Netto successo al mattino contro il Finalmaremola Blu (25-17, 25-21, 25-17). Al pomeriggio è invece sfida alle beniamine di casa dell’Iglina Albisola Pallavolo. La squadra di coach Di Vicino, coadiuvato da Spanò, parte forte vincendo i primi due set (25-21, 25-22), ma si deve arrendere al ritorno delle ceramiste nel terzo (23-25). Nel quarto arriva il punto della vittoria ai vantaggi (26-24) che fa partire la festa della squadra ingauna.

Sono 14 i successi in altrettante gare stagionali per l’Albenga Under 16, con 42 set vinti e uno solo perso nell’atto conclusivo della competizione.