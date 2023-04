Under 13, il Planet Volley si aggiudica il Torneo di Primavera

Celle Ligure. Il Planet Volley di Savona si è aggiudicato il primo Torneo di Primavera organizzato dal Celle Varazze Volley, in finale proprio contro le biancoblù padrone di casa.

Ma, al di là del risultato, quella di venerdì 7 aprile è stata una splendida giornata di sport e divertimento che ha coinvolto oltre 70 pallavoliste di categoria Under 13. Più, ovviamente, il loro genitori, accompagnatori e allenatori.

11 partite sono state disputate sui due campi del Palasport della Natta di Celle Ligure, con finalissima sul campo centrale. Hanno partecipato al torneo, oltre al Planet e al CVV, anche il VBC Savona (3° posto), il Sabazia di Vado Ligure, la Pallavolo Carcare e il Golfo di Diana Volley.

Al mattino è stata disputata la fase a gironi. Nel girone sul campo Ponente ha prevalso l’equilibrio tra le squadre. Il VBC Savona ha esordito battendo 2 a 0 le padrone di casa del Celle Varazze Volley; le biancoblù hanno poi ingranato la marcia e si sono poi prese subito la rivincita superando 2 a 0 il Carcare. Infine, un po’ a sorpresa, le ragazze dalla Val Bormida hanno superato 2 a 0 il VBC mostrando grandi potenzialità in fase di attacco. A parità totale di set vinti, a contare è stata la differenza punti: per uno scarto di pochissimi punti fatti/subiti il Celle Varazze ha passato il girone in prima posizione, il VBC in seconda e il Carcare in terza.

Nel girone di Levante invece a farla da padrona è stato il Planet Volley, conquistando due vittorie. In seconda posizione, con una vittoria e una sconfitta, la Pallavolo Sabazia. Al terzo posto la squadra complessivamente più giovane e arrivata da distante: il Golfo di Diana.

Dopo la pausa pranzo, con la cortese partecipazione dei volontari dell’Avis di Celle Ligure con un loro banchetto, le squadre sono tornate in campo per la seconda fase del torneo.

Le semifinali sono state particolarmente combattute, entrambe decise solo al tie-break. Il Celle Varazze Volley allenato da Tommaso Dotta ha superato 2 a 1 il Sabazia, il Planet ha avuto la meglio sul VBC. Infine, nella finalissima, il Planet guidato da Sara Traman ha controllato con personalità il primo set; molto più teso invece il secondo, terminato con il minimo scarto e tra gli applausi del pubblico presente.

Alla premiazione, con i contributi di Tempocasa e delle ceramiche Il Tondo, ha partecipato Stefania Sebberu, assessore allo sport del Comune di Celle Ligure.

Il Celle Varazze Volley