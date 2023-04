Un raduno d’auto d’epoca speciale a Finale: sarà dedicato alla donazione di un cane guida per un non vedente

Finale Ligure. Un raduno d’auto d’epoca speciale quello in programma a Finale Ligure il prossimo 7 maggio, sarà dedicato a un’importante raccolta fondi per l’acquisto e la donazione di un cane guida a una persona non vedente. Non a caso, la manifestazione benefica è stata denominata “Quattro ruote per chi non vede”, che quest’anno raggiunge la sua seconda edizione.

L’obiettivo dell’evento, promosso dal Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host e in collaborazione con il club ‘Ruote d’Epoca’ di Villanova d’Albenga, è di raggiungere 12 mila euro.

Ecco come è organizzata la manifestazione: il tutto inizierà alle 8,30 con la registrazione e il riordino delle auto e la consegna dei gadget e dei ticket in piazza Vittorio Emanuele II. La partenza del corteo delle auto è prevista alle 11 con un’escursione a Varigotti, Finale, Calice, Eze, Ca del Moro. L’arrivo è previsto in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure per l’aperitivo dei partecipanti. Alle 13 è prevista l’esposizione delle auto e il pranzo dei conducenti delle “signore della strada” che ovviamente è libero e ognuno potrà andrà dove desidera. Alle 15,30, invece, si terrà la premiazione e la conclusione dell’evento.

“Durante la manifestazione del 7 maggio – spiegano gli organizzatori – i partecipanti che condurranno le auto d’epoca sono chiamati al rispetto delle norme del codice della strada quindi ad una prudente condotta di guida e a tutte le disposizioni impartite dalle forze dell’ordine e dagli addetti all’organizzazione. Inoltre tutti i mezzi partecipanti devono essere idonei alla libera circolazione su strada e dotati di idonea polizza assicurativa”.

La quota di partecipazione al raduno è di 30 euro ad equipaggio da versare sull’Iban IT 59 E 08753 49320 000 1201 31467. E’ possibile ottenere informazioni sul meeting di Finale Ligure inviando una email a quattroruotelions2022@gmail.com oppure telefonando ai numeri 339 4146383 o 348 8122045.