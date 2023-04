“Un logo per Pio VII”, vincono il concorso gli alunni del Mazzini-Da Vinci

Savona. Lo scorso Mercoledì 22 Marzo si è svolta, presso il Seminario Vescovile di Savona, la premiazione del concorso “Un Logo per Pio VII”, che ha visto protagoniste vincitrici le alunne Fiordoro Giulia e Ingaliso Vittoria dell’Istituto Mazzini-Da Vinci.

Il bando, promosso dalla Diocesi di Savona-Noli prevedeva la progettazione di un logo per le celebrazioni legate al bicentenario di Papa Pio VII, ha visto coinvolti diversi Istituti della provincia di Savona.

Come si legge dall’attestato conferito dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Aureliano Deraggi e dal Vescovo Calogero Marino alle due ragazze, quello progettato da Giulia e Vittoria è stato scelto perché, “privo di elementi distrattivi, risulta pulito del tratto ed essenziale nel messaggio ed è immediatamente riconoscibile in relazione all’illustre personaggio e alle vicende storiche della sua prigionia a Savona. È facilmente utilizzabile per la sua applicazione e per la sua declinazione nei vari formati di pubblicazione, di stampe di diffusione”.