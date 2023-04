Un fine settimana con il Mercato Riviera delle Palme, gli Albissola Swim Games e tanti altri eventi da non perdere

Savonese. Il Mercato Riviera delle Palme, gli Albissola Swim Games, ma anche concerti e spettacoli caratterizzeranno questo fine settimana di metà aprile. Sono previste tante occasioni per il divertimento di grandi e piccini. Scopriamo insieme gli eventi organizzati nel savonese.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME ARRIVA A PIETRA LIGURE

Domenica 16 aprile il Mercato Riviera delle Palme raggiunge Pietra Ligure. Viale della Repubblica sarà animato dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno una giornata di relax e shopping all’aria aperta. Durante tutta la giornata si potrà curiosare negli stand che proporranno un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta. Oltre ad abbigliamento e accessori per uomo e donna anche tante proposte gastronomiche.

DOMENICA APPUNTAMENTO CON GLI ALBISSOLA SWIM GAMES

Grande attesa per l’ottava edizione degli Albissola Swim Games, il consueto appuntamento sportivo con il nuoto che si terrà domenica 16 aprile nelle spiagge di Albissola Marina. Grande novità di quest’anno la gara di corsa che si aggiungerà a quella di nuoto. In particolare i partecipanti dovranno percorrere una distanza di 5 km in un percorso misto su passeggiata e su sabbia, in un anello da percorrere 3 volte. Dopo la grande partecipazione degli scorsi anni (che negli anni precedenti ha visto oltre 300 partecipanti), anche quest’anno Albissola accoglierà atleti provenienti da tutta Italia e non solo.

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA LO SPETTACOLO “L’IMPROBABILE MALATO”

Sabato 15 aprile al Teatro Nuovo di Valleggia va in scena lo spettacolo “L’improbabile malato” del Club Teatro Celesia. Lo show è una libera riproduzione del “Malato immaginario” di Molière. La regia è di Bruna Taraddei. Tra gli interpreti troviamo Walter Bianco, Laura Giuliano, Stella Di Mantua e Rosanna Abate. Le ideazioni e l’elaborazione musicale sono a opera di Nadia Steffenino e Massimo Perrone. A sostenere l’evento il Comune di Vado Ligure, di Quiliano e Coop Liguria.

A FINALE ULTIMO CONCERTO DEI ‘POMERIGGI MUSICALI’

Ultimo appuntamento dei ‘Pomeriggi Musicali’ a Finale Ligure questo weekend. Sabato 15 aprile all’Auditorium di Finalborgo sarà ospitato un duo al femminile proveniente dalla Germania: Felicitas Stephan al violoncello e Cecilia Novarino al pianoforte concluderanno la quinta edizione della rassegna con un viaggio musicale attraverso l’Europa. Si esplorerà una serie di brani di grandi compositori come Bach, de Falla, Bloch, Boulanger e Piazzolla.

A SAVONA SI GIOCA A GOLF NELLE VIE DEL CENTRO STORICO

Nella mattinata di sabato si svolgerà a Savona la prima edizione del “Golf in ti caruggi”, organizzato dal Golf club Albisola. Si disputerà una gara amatoriale di golf aperta anche ai neofiti per le vie del centro storico di Savona. Le strade interessate sono piazza della Maddalena, via Pia, piazza Chabrol, via Santa Maria Maggiore, via Manzoni (nel tratto pedonalizzato fino al bar Duomo) e piazza Sisto.

AL TEATRO AMBRA DI ALBENGA LO SHOW ‘STAVAMO MEGLIO QUANDO STAVAMO PEGGIO’

Oltre “Fior d’Albenga“, questo weekend – precisamente sabato sera – al teatro Ambra della città delle torri ci sarà il penultimo appuntamento con la rassegna “AlbengAteatro2023”. Stefano Masciarelli, Fabrizio coniglio e Diego Trivellini coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo esilarante che farà rivivere e cantare, insieme al pubblico, l’Italia degli anni dal boom economico in poi. “Stavamo meglio quando stavamo peggio” vede un uomo aprire una finestra sul suo passato e su quello del proprio paese. Il suo viaggio comincia da una mansarda dove riscopre vecchi oggetti, libri e canzoni di un paese – l’Italia – che sapeva ridere.

A CISANO SUL NEVA L’ASTROLOGO LAGANA’ PROPONE UN VIAGGIO TRA ZODIACO, PIANETI E PIANTE

A Cisano sul Neva sabato appuntamento con l’astrologo Vincenzo Laganà: racconterà alcune considerazioni personali appartenenti al mondo meraviglioso degli astri, associando piante e pianeti attraverso le varie caratteristiche di appartenenza. Sarà un pomeriggio tra piante, pianeti e zodiaco all’interno dei Vivai Montina. L’ingresso è libero.

CON PARTENZA DA CERIALE LA ‘GRAN FONDO EL DIABLO’

Per gli amanti del ciclismo, domenica 16 aprile ci sarà la “Gran Fondo El Diablo”. La partenza è fissata alle 9.30 a Ceriale e l’arrivo intorno alle 12. Interesserà l’Aurelia, le strade statali 453, 582, di proprietà dell’A.N.A.S., le strade provincial 3, 6, 14, ricadenti nei Comuni di Ceriale, Albenga, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Nasino, Castelbianco, Zuccarello, Cisano Sul Neva, alcune strade comunali dei Comuni di Ceriale e Villanova D’Albenga.

A SEGNO LA SAGRA DI FAVE E SALAME

Sabato e domenica nella frazione Segno di Vado Ligure la prima sagra della stagione: quella dedicata a fave e salame. A organizzarla la Società Cattolica “Fede e Lavoro”. Il piatto principale sarà ovviamente composto da fave e salame, ma non potranno mancare ravioli e buridda di stoccafisso, due piatti che sempre più riscuotono successo e apprezzamento. Sarà inoltre possibile gustare altri piatti (polenta, porchetta, carne alla brace e le tradizionali focaccette), il tutto ‘innaffiato’ da vini liguri e piemontesi.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI NELLA NATURA

Infine, concludiamo questa carrellata con una serie di appuntamenti nella natura. Dopo le festività pasquali il parco Asinolla di Pietra Ligure è pronto a vivere un altro weekend di emozioni e nuove esperienze tra natura e animali. Sabato e domenica previsti giochi e coccole con gli asini, il battesimo della sella con i cavalli, ma ancora mini trekking e occasioni per gustare buon cibo.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.