“Un cuore in comune”, venerdì 14 aprile a Giustenice riparte il progetto: visite cardiologiche e attività di prevenzione

Giustenice. Riparte nella giornata di domani, venerdì 14 aprile, il progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare promosso dall’Amministrazione Comunale di Giustenice e dal titolo “Un cuore in comune”. Il progetto interrotto per oltre due anni a causa della pandemia dovuta al Covid 19 e che aveva visto effettuare oltre trecento visite e relativi elettrocardiogrammi, prevede la collaborazione tra il Comune ed alcuni volontari fra i quali il Dott. Augusto Cavalli (Medico Cardiologo) e la Sig.ra Patrizia Rembado (Infermiere), per uno screening cardiologico gratuito su tutti i Cittadini di Giustenice che vorranno aderire al progetto stesso.

L’idea del progetto, proposto dal Dottor Cavalli (Medico Cardiologo da anni turista nel Comune di Giustenice) e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, è quella di fornire localmente, alla popolazione residente nel comune di Giustenice, un servizio di cardiologia preventiva.

“Tale servizio non si vuole sostituire alle normali attività della medicina generale nè della medicina specialistica ambulatoriale ospedaliera del Santa Corona e della ASL 2 Savonese, ma semplicemente affiancarvisi per rendere più capillare e praticabile un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Prima dell’interruzione dovuta alla pandemia”.

Il servizio, fornito gratuitamente a chi è interessato e ne fa esplicita richiesta, consiste in un colloquio personale conoscitivo sulle abitudini di vita e sui fattori di rischio evitabili e correggibili, allo scopo di definire il rischio cardiovascolare a priori del singolo paziente, e con lui/lei programmare strategie preventive o correttive in sintonia col suo medico curante. Nello stesso contesto, visto anche l’acquisto da parte dell’Ente comunale di un elettrocardiografo digitale di ultima generazione, con il consenso del cittadino, verranno eseguiti elettrocardiogramma basale e visita cardiologica. Tutte le attività mediche correlate a tale progetto saranno gratuite e espletate nell’ambulatorio, già in uso per i MMG, allestito dal Comune all’interno del Municipio.

Verranno stabiliti dei giorni di visita e, a seconda del numero di richieste, si stilerà un calendario nominativo. La documentazione per aderire al progetto “Un cuore in Comune” può essere ritirata presso la segreteria del comune di Giustenice.