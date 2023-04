Un bouquet di matite ben temperate

La primavera, per me, è da sempre sinonimo di spensieratezza. Di quei pensieri che ti lasciano un senso di serenità e di pace.

Esistono molti spunti, intorno a me, che sanno regalarmi queste sensazioni: alcune canzoni, citazioni dai miei libri preferiti e, sicuramente, i film.

Il palinsesto televisivo di stasera prevede la proiezione di un film che sa regalarmi sempre, sempre, tranquillità e leggerezza ed è per questo che ve ne consiglio la visione.

Si chiama “C’è posta per te”, datato 1998, per la regia di Nora Ephorm ed ha come protagonisti Meg Ryan e Tom Hanks.

Joe Fox e Kathleen Kelly vivono entrambi a New York, nello stesso quartiere, e, per caso e per gioco, decidono di entrare in una chat room e iniziano a scriversi.

Messaggio dopo messaggio, la loro amicizia si intensifica e inizia a sfociare nell’infatuazione.

Però (perché c’è sempre un però, anche nelle commedie americane) nella realtà i due protagonisti sono nell’ambiente dell’editoria, un abile uomo d’affari lui e un’appassionata proprietaria di una libreria per bambini lei, e si detestano.

Alla fine, addirittura, Joe farà fallire Kathleen e la costringerà a chiudere la sua deliziosa libreria.

Le mail continuano e la sintonia tra i due si percepisce anche nella realtà fino a quando, nel finale, “Shop Girl” e “NY152” decidono di conoscersi, scoprono che dietro a tutti i messaggi e alle infinite conversazioni si trovavano i due acerrimi nemici e, ovviamente, si innamorano.

Guardare questo film al giorno d’oggi fa certamente un certo effetto: sentire il rumore del modem che si connette, l’assenza di cellulari e social media, e la sensazione che quel modo di comunicare fosse un’assoluta novità.

Se penso che esistono generazioni che non sanno assolutamente di cosa sto parlando, beh, un pochino mi sento vecchia.

Vi lascio con una citazione di questo adorabile film che vi consiglio: se l’avete già visto, merita una serata di relax per rivivere una dolce storia e, se per caso non lo aveste mai sentito nominare, vale la pena la visione.

Caro amico, mi piace cominciare i miei messaggi a te come se fossimo già a metà di un discorso. Faccio finta che siamo due carissimi, vecchi amici invece di quello che siamo cioè persone che non si conoscono per nome, incontratesi in una chat room mai visitata prima! “Cosa dirà New York 152 oggi?”, mi chiedo. Accendo il mio computer. Aspetto il collegamento con impazienza. Vado on-line e trattengo il respiro finché non sento le paroline magiche: “C’è posta per te”.

Non sento niente, non un suono dalle strade di New York. Solo il battito del mio cuore.

Ho posta……da te.

Immagine tratta da Wikipedia.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli