Precipita velivolo ultraleggero, tra le vittime il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi

Udine. E’ il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi una delle due vittime dell’incidente aereo verificatosi ieri in Val Torre, in provincia di Udine. Nella tragedia, che ha visto protagonista un velivolo ultraleggero condotto proprio dal pilota della pattuglia acrobatica, è deceduta anche un’altra persona, un parente dello stesso Gherzi.

Intorno alle 18.30 di ieri alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un velivolo precipitare al suolo (nella zona della catena dei Musi) avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi dopo una fiammata o un’esplosione.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: in zona sono subito giunti i sanitari ed i vigili del fuoco hanno inviato un elicottero decollato da Mestre. Sul posto anche i tecnici de soccorso alpino del Friuli che hanno operato in sinergia con i militari del Sagf/Soccorso alpino della Guardia di finanza. Nella zona i soccorritori hanno allestito un campo base.

Il riconoscimento delle vittime è avvenuto soltanto ieri sera. Il Pioneer 300 marche I-8548 schiantatosi era decollato da Campoformido.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine.

Alessio Ghersi aveva 34 anni ed era originario di Domodossola. Ricopriva la posizione di secondo gregario destro, Pony 5, delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al quarto Stormo di Grosseto e qui aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready su Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, esprime cordoglio e “a nome di tutta la Forza armata si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore”.

L’Aeronautica militare ha annullato il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell’avvio della stagione acrobatica in programma il Primo Maggio a Rivolto (Udine).

E un’esibizione delle Frecce Tricolori è in programma anche il 7 maggio ad Andora. A questo proposito il sindaco Mauro Demichelis dichiara: “Mi unisco al cordoglio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, per la tragica scomparsa del Capitano Alessio Ghersi che occupava il posto di Pony 5 nella Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. Andora si stringe intorno ai familiari, in particolare alla moglie, ai loro due bambini e ai componenti della PAN in questo momento di profondo dolore”.

E circa l’evento, l’amministrazione comunale attende di conosce la decisione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, che ad ora ha solo annullato solo l’evento di domani a Rivolto.