Turismo e viabilità ad Albenga, Distilo attacca: “Strade disastrate”

Albenga. “L’amministrazione Tomatis ha dato vita ad una nuova attività sportiva: il motocross su strade comunali”. Lo ha detto il consigliere comunale Diego Distilo.

“Lo stato in cui si trovano moltissime strade del centro e delle frazioni potrebbero attirare migliaia di sportivi a seguire i percorsi che giornalmente dobbiamo attraversare nella nostra città .

Non c’è bisogno di Elencarle tutte perché sono sotto gli occhi di tutti ma in particolare modo non possiamo non segnalare la situazione di Via Dante Alighieri e Via Trento ogni giorno percorsa da moltissime macchine e probabilmente anche da membri della maggioranza. Non riusciamo proprio a capire se non si voglia intervenire perché non si ha la volontà di lavorare o perché non si vedono i problemi”.

E continua: “Mentre invece proseguono i lavori della pista ciclabile, voluta dal Sindaco di Albenga, per poter accedere in sicurezza fino al ponte di Bastia per poi terminare all’improvviso in mezzo alla carreggiata tralasciando lo stato di fatto di quella esistente su Viale martiri della foce Di fatto, l’amministrazione comunale, preferisce realizzare un nuovo tratto dal costo di € 1.300/mt senza intervenire su quella esistente, ma d’altronde questo è un pò lo slogan dell’amministrazione comunale che preferisce voltarsi dall’altra parte ogni qual volta vi sia un problema da risolvere

.Ora facendo riferimento alle aiuole esistenti in città forse riusciamo a capire quale sia la preferita dell’amministrazione comunale quella di Harry Potter dove il Sindaco Tomatis nel ruolo del giovane maghetto a colpi di bacchetta magica risolverà tutto. Speriamo”.