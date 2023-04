“Troppi incidenti sulla Ss334”: sindaci uniti per installare autovelox e intensificare i controlli

Albisola/Stella/Sassello. “E’ urgente un controllo maggiore sulle nostre strade nei fine settimana che vedono troppo spesso sfrecciare veicoli oltre i limiti consentiti”. A chiederlo all’unisono i comuni di Stella e Sassello, che si stanno organizzando per installare degli autovelox sulla strada principale, la SS334, che mette in comunicazione la costa con l’entroterra savonese.

La SS334 percorre anche parte della vicina Albisola Superiore. In merito il sindaco Maurizio Garbarini esprime: “Anni fa il Comune aveva chiesto l’installazione di un autovelox nella zona della Pace, dove si verificano spesso incidenti (l’ultimo ieri mattina, ndr), ma non abbiamo ottenuto il via libera: le autorizzazioni vengono date in base agli incidenti gravi che si verificano lungo un tratto di strada, su una base statistica. Qui, come nelle altre arterie principali della città, sporadicamente utilizziamo la tecnologia del telelaser per effettuare dei controlli maggiori oltre a quelli tradizionali delle forze dell’ordine” afferma.

“Considerando la frequenza costante degli incidenti che contiamo sulla SS334 è necessario prendere dei provvedimenti – afferma il sindaco di Stella Andrea Castellini -. Occorre installare degli autovelox e aumentare i controlli delle forze dell’ordine. Al momento stiamo effettuando degli studi ad hoc, poi, entro l’anno installeremo un autovelox sul territorio stellese“.

“Intanto, un passo importante in questa direzione per garantire maggiore sicurezza verrà effettuato nei prossimi mesi, quando verrà installato un sistema di videosorveglianza nei principali incroci di Stella e nei centri abitati. Le telecamere ci permetteranno di controllare, oltre assicurazioni e revisioni, anche irregolarità al codice della strada ed eventuali abbondoni di rifiuti” spiega Castellini.

A volere un controllo maggiore sulla SS334, nel tratto di Giovo, il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo: “Sul territorio sassellese abbiamo già quattro autovelox, due di questi proprio sulla SS334: uno a Maddalena e uno ai Badani; gli altri due sono a Palo (sulla SP 49) e alla Beltrama (sulla SP39). Dovremmo installarne uno ancora a Giovo, sempre sulla SS334 e vorremmo fare degli studi specifici sulla SP31 per capire se è necessario installarne un altro”.

“A Giovo vorremmo installarlo in un luogo dove si trova un complesso di abitazioni, vicino a Pontinvrea, per garantire agli abitati maggiore sicurezza – precisa Buschiazzo -. L’obiettivo non è quello di installare autovelox sulle strade isolate e fare cassa, ma al solo scopo di tutelare le persone”.

Questi interventi, oltre che alla luce dei traffici maggiori che si registrano in questi weekend, sono pensati anche in previsione di tutta la stagione primaverile e la prossima estiva che vedranno un aumento considerevole dei flussi sulle strade che collegano entroterra e costa savonese. “Quello che manca è il senso civico – conclude Garbarini -. I limiti per garantire la sicurezza sulle strade ci sono ma troppo spesso non vengono rispettati”.