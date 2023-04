Tpl, accordo quadro: confronto in Comune a Savona su gestione e prospettive

Savona. Incontro a Palazzo Sisto con le organizzazioni sindacali e la Rsu di Tpl per proseguire il confronto sull’attuazione dei contenuti nell’accordo quadro sottoscritto con l’Ente concedente il servizio pubblico e la Provincia.

“Sono state poste le richieste di intervento al Comune di Savona in veste di Ente proprietario di maggioranza relativa e ‘cliente’ di Tpl Linea, per trovare soluzione ai problemi di gestione quotidiana del servizio e anche di prospettiva” spiegano i sindacati.

“La scadenza del prossimo 30 giugno dell’attuale Governance condiziona ogni assunzione di impegno, questo fatto preoccupa molto le rappresentanze sindacali e i lavoratori in quanto non si intravedono misure di miglioramento soprattutto della manutenzione in vista dell’ormai imminente stagione estiva”.

Le risposte – sottolineano – sono state ancora non sufficienti, ma positiva è risultata la disponibilità a proseguire il confronto il prossimo 3 maggio per giungere ad una intesa che sia coerente con l’accordo quadro”.

La rappresentanza sindacale ha inviato inoltre “due richieste di incontro, una alla presidenza e direzione aziendale per affrontare le problematiche per cui i lavoratori hanno scioperato, la seconda alla Provincia per richiedere e sostenere la realizzazione degli obbiettivi contenuti nell’accordo quadro sottoscritto lo scorso 27 gennaio. In assenza di risposte accettabili sarà necessario proseguire la lotta”.