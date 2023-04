Toti incontra l’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset

Liguria. Il presidente della Regione Liguria ha incontrato oggi l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. Al centro del colloquio, tenutosi nella sede della Regione in piazza De Ferrari, gli stretti rapporti che intercorrono tra Liguria e Francia, in particolare nel Ponente. Tra i temi trattati, l’intensificazione degli scambi di investimenti tra Italia e Francia realizzata negli ultimi anni, i rapporti transfrontalieri e le opere e i progetti in procinto di prendere il via in Liguria.

“Un incontro cordiale e aperto, utile per rinsaldare i rapporti che intercorrono tra la nostra Regione e la Francia, la nostra ‘vicina di casa’ a Ponente – commenta il presidente della Regione Liguria – Si è parlato di questioni al centro del dibattito pubblico, come il grande interscambio culturale e commerciale tra i due Paesi e la presenza di tanti liguri e italiani che quotidianamente attraversano per lavorare, ma anche le molte opportunità di gemellaggio e cooperazione che possono essere attivate per rendere ancora più saldo il già stretto rapporto che esiste tra i due territori.

“Con l’ambasciatore Masset abbiamo discusso di come rendere operativi i contenuti del trattato del Quirinale, il patto di cooperazione bilaterale siglato tra Italia e Francia nel 2021, e della possibilità di calendarizzare un vertice tra la Liguria e la regione francese della Provenza – Alpi -Costa Azzurra per attivare nuove opportunità di collaborazione e vicinanza”.