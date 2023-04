Torneo Internazionale di Cairo, oggi si decide il vincitore della 26° edizione: i risultati LIVE

Cairo Montenotte. Milan, Monza, Genoa e Dinamo Tbilisi: sarà una di queste squadre a vincere il titolo della 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese e riservato ai Giovanissimi 2009.

Dopo le emozionanti sfide di ieri (QUI i risultati), con i derby della Lanterna e della Madonnina oltre ad altre sfide di cartello, che hanno animato la lunga giornata di partite, oggi si giocheranno le semifinali al mattino (due tempi da 25 minuti) e le finali al pomeriggio (due tempi da 15′ tranne la finale 3°-4° che saranno da 20′ e quella 1°-2° da 25′). Finalissima in programma al Brin alle 17:30.

Sarà quindi possibile scoprire la classifica finale di quest’anno, che vede tra le grandi sorprese il Micri Calcio e la Sanremese, uniche società dilettante a classificarsi tra le prime sedici. Domani alle 10:35 i napoletani sfideranno i danesi del Nordsjaelland, mentre i liguri se la vedranno alle 9:30 con la Sampdoria. Entrambe le gare andranno in scena al Lionello Rizzo.

Ma tante saranno le emozioni, domani ci sarà anche il derby d’Italia con Juventus e Inter che si contenderanno la finale per il 5° e 6° posto, così come Alessandria e Napoli. L’Atalanta invece affronterà i finlandesi dell’Honka per un posto nella top 10. Chiude l’elenco delle professioniste la sfida tra Torino e Augsburg che aprirà la giornata al Cesare Brin, in questo caso si contenderanno un posto nella finale 13°-14° posto.

Tra le savonesi, spicca il Vado che all’esordio nel torneo ha fermato sullo 0-0 il Milan. Domani a Carcare giocherà con la Cheraschese per cercare di accedere alla finale 17°-18° posto.

Di seguito i RISULTATI AGGIORNATI IN TEMPO REALE, al termine di ogni match. E il programma della giornata.

IL LIVE

SEMIFINALI

STADIO “C BRIN” CAIRO M.TTE

9.30 (13°-16° posto) (G) TORINO – AUGSBURG 0-1

10.35 (9°-12° posto) (E) HONKA – ATALANTA 0-3

11.40 (5°-8° posto) (C) INTER – JUVENTUS

12.45 (1°-4° posto) (A) MILAN – MONZA

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

9.30 (13°-16° posto) (H) SANREMESE – SAMPDORIA 0-5

10.35 (9°-12° posto) (F) MICRI CALCIO – NORDSJAELLAND 0-0 (3-1 d.c.r.)

11.40 (5°-8° posto) (D) ALESSANDRIA – NAPOLI

STADIO “PAOLO PONZO” BRAGNO (CAIRO M.TTE)

9.30 (29°-32° posto) (Q) MILLESIMO – SAVIGLIANESE 0-2

10.35 (25°-28° posto) (O) LEGINO – ASTI

11.40 (17°-20° posto) (L) CHISOLA – SUDTIROL

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

9.30 (29°-32° posto) (R) CELLE VARAZZE – CAIRESE 3-0

10.35 (21°-24° posto) (M) VOLUNTAS MONTICHIARI – CERIALE 3-1

11.40 (17°-20° posto) (I) VADO – CHERASCHESE

12.45 (1°-4° posto) (B) DINAMO TBILISI – GENOA

STADIO COMUNALE PLODIO

9.30 (25°-28° posto) (P) BOGLIASCO – ACQUI 2-0

10.35 (21°-24° posto) (N) TEAM MENDRISIOTTO – TEAM LOCARNESE 1-3

FINALI

STADIO “C. BRIN” CAIRO M.TTE

15.00 (13°-14° posto) VINC. G – VINC. H AUGSBURG – SAMPDORIA

15.45 (9°-10° posto) VINC. E – VINC. F ATALANTA – MICRI CALCIO

16.30 (3°-4° posto) PERD. A – PERD. B (2 TEMPI DA 20’ CAD.)

17.30 (1°-2° posto) VINC. A – VINC. B (2 TEMPI DA 25’ CAD.)

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

14.45 (15°-16° posto) PERD. G – PERD. H TORINO – SANREMESE

15.00 (11°-12° posto) PERD. E – PERD. F HONKA – NORDSJAELLAND

16.15 (5°-6° posto) VINC. C – VINC. D

STADIO “PAOLO PONZO” BRAGNO (CAIRO M.TTE)

14.45 (29°-30° posto) VINC. R – VINC. Q CELLE VARAZZE – SAVIGLIANESE

15.00 (23°-24° posto) PERD. M – PERD. N CERIALE – TEAM MENDRISIOTTO

16.15 (7°-8° posto) PERD. C – PERD. D

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

14.45 (27°-28° posto) PERD. O – PERD. P – ACQUI

15.00 (21°-22° posto) VINC. M – VINC. N VOLUNTAS MONTICHIARI – TEAM LOCARNESE

16.15 (17°-18° posto) VINC. I – VINC. L

STADIO “C. BRIN” SINTETICO

14.45 (31°-32° posto) PERD. R – PERD. Q CAIRESE – MILLESIMO

15.00 (25°-26° posto) VINC. O – VINC. P – BOGLIASCO

16.15 (19°-20° posto) PERD. I – PERD. L

PREMIAZIONE SUL CAMPO ORE 18.30