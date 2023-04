Torneo Internazionale di Cairo, Monza di bronzo: vince ai rigori con la Dinamo Tbilisi e sale sul podio

MONZA – DINAMO TBILISI 2-2 (6-5 d.c.r.)

Il rigore decisivo è di Alfieri: calcia, segna ed è festa! Monza terzo classificato

Khardzeishvili la butta dentro. 6-5

Palla da un parte portiere dall’altra: a segno anche Abou 6-4

Troppo debole la conclusione di Ochigava, Goldin para. 5-4

Trasforma dal dischetto anche Perego che la mette di potenza non lascia scampo al portiere. 5-4

Gorgadze la mette sotto la traversa. 4-4

Brunati calcia a mezz’altezza, Gigaliry intuisce ma ci arriva. 4-3

Anche Biniashvili spiazza il portiere, di nuovo apri. 3-3

Ortolani non sbaglia: portiere destra, palla a sinistra. 3-2 Monza

RIGORI

23′ Triplice fischio. Saranno calci di rigore

22′ Gambino recupera palla sulla trequarti, in area cerca di servire di tacco il compagno, ma arriva prima il difensore

19′ PARIIIII! Gran gol di Ekutidze che con un pallonetto d’esterno segna il 2 a 2 e si prende gli applausi del pubblico

17′ La Dinamo chiede un calcio di rigore per fallo su Biniashvili, ma l’arbitro invita a proseguire

13′ GOOOOOOOL! Assist perfetto di Ortolani che dalla linea di fondo serve a Gambino l’occasione di un rigore in movimento: il numero 17 non sbaglia. Monza in vantaggio

11′ Corner e mischia in area, di nuovo rischio per la Dinamo, ma questa volta Cellamaro non riesce a bucare la porta

8′ Annullato per fuorigioco il gol della Dinamo

7′ Conclusione sul primo palo di Alfieri, troppo debole per impensierire il portiere

6′ Girandola di cambi per i georgiani che fanno 5 sostituzioni

2′ PARIII! Mischia in area sugli sviluppi di un corner, Rossini tocca per ultimo e segna l’1 a 1

1′ Parte la ripresa, tre forze fresche per mister Kvaratskhelia che inserisce in campo Gorgadze, Gazdeliani e Ochigava

SECONDO TEMPO

20′ Finisce il primo tempo

19′ Traversone di capitan Martone, Gigaliry esce e tocca, ma gli sfugge il pallone, per fortuna dei georgiani nessuno è pronto per approfittarne

13′ Cross dalla destra di Mikautadze, bravissimo Rossini ad anticipare l’attaccante georgiano e mandare in angolo

8′ GOOOOOOOOOOOL! Diagonale micidiale di Dzadzamidze, georgiani in vantaggio

7′ Palla dalla destra per Martone che tutto solo carica il macino e fa tremare la traversa

5′ Pasticcio di Gigaliry, che in area non blocca e regala il pallone a Casati: i n. 9 serve Procopio che ci prova dal linite, il portiere si oppone

3′ Ghiotta occasione per il Monza che recupera palla al limite, ma Casati, pressato dal difensore, non riesce ad essere incisivo

2′ Dzadzamidze prova a sfondare tra tre avversari, ma in area viene fermato

1′ Si parte alle 17:00, subito corner per la Dinamo Tbilizi, ma sul cross sul secbdi

Cairo Montenotte. Monza e Dinamo Tbilisi in campo per l’ultima sfida del 26° Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno: in ballo c’è un posto sul podio, una infatti conquisterà la medaglia di bronzo, l’altra quella di legno.

Dopo le sconfitte di questa mattina (i brianzoli hanno perso 1-0 con il Milan, mentre i georgiani 2-1 con il Genoa), ora si trovano ad affrontarsi e, seppur si tratta di una finalina, si prevedono grandi emozioni.

Entrambe le formazioni hanno chiuso la fase a gironi da prime della classe, poi sono arrivate altre due vittorie: agli ottavi il Monza ha battuto l’Augsburg (3-0), mentre la Dinamo la Sanremese (2-0); ai quarti entrambe hanno festeggiato dopo i calci di rigore, i brianzoli hanno superato la Juventus e i georgiani l’Alessandria

FORMAZIONI

MONZA: 1 Goldin, 2 Cellamaro, 3 La Rosa, 4 Vietri, 5 Perego, 6 Rossini, 7 Recupero, 8 Alfieri, 9 Casati, 10 Martone, 11 Procopio, 12 Balestreri, 13 Arena, 14 Ortolani, 15 Brunati, 16 Abou, 17 Gambino, 18 Santulli. All. Zenoni

DINAMO TBILISI: 1 Chedidze, 2 Sharikadze, 3 Tskvitaia, 4 Getiashvili, 5 Gogichaishvili, 6 Sharvashidze, 7 Mikautadze, 8 Gordadze, 9 Chkhaidze, 10 Ekutidze, 11 Gazdeliani, 12 Gigaliry, 13 Kupreishvili, 14 Dzelkorashvili, 15 Biniashvili, 16 Khardzeishvili, 17 Biniashvili, 18 Ochigava, 19 Gergedaya, 20 Dzadzamidze. All. Kvaratskhelia