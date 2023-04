Torneo Internazionale Cairo, pirotecnico 3-3 in finalissima: Milan e Genoa si decide ai rigori

MILAN – GENOA 3-3 (24′ Cozzolino, 27′ e 35′ Grilli, 39′ Seye, 46′ Brizzolari, 57′ Botto)

11′ Terminano i supplementari. Si va ai rigori

10′ Un minuto di recupero

7′ Squadre stanche che non riescono a trovare la via del gol

4′ Rischia ancora tantissimo il Milan: Longobardi accelera sulla sinistra e mette un cross perfetto sul secondo palo, ma Costantino non riesce a colpire

1′ Ultimi 10 minuti del match

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

10′ Fine primo tempo supplementare

8′ Cambio Milan: Grilli per Bonomi

6′ Che rischio per il Milan, su cross dalla destra sfiora il gol di testa Saladino, l’azione continua e Zangrillo salva sulla linea

3′ Sostituzione per il Milan: fuori Angelicchio, dentro Esposito

Via ai supplementari, due tempi da 10 minuti

SUPPLEMENTARI

3-3 Triplice fischio. Si va ai supplementari!

32′ GOOOOOOL! Allo scadere arriva il pari, rossoneri puniti di nuovo su calcio piazzato. Botto che sugli sviluppi di un corner di testa imbuca il 3 a 3

29′ Incursione sulla sinistra di Longobardi, che indirizza sul primo palo: Facciolo para, gli sfugge il pallone, ma il Milan si salva in angolo

27′ Grilli ruba palla al limite a Callierotti e appoggia per Colombo che calcia di prima: la sua conclusione è fuori misura

25′ 5 minuti di recupero

24′ Il Genoa si gioca la carta Costantino, prende il post di Savona

23′ Cambi Milan: escono Morelli e Rusu, entrano Colombo e Guglielmo

21′ GOOOOOOL! Accorcia le distanze il Genoa a 4 minuti dalla fine: sugli sviluppi di un angolo, incornata di Brizzolari. 3-2

18′ Sostituzione Milan: Carminati per Mazzucchelli

15′ Doppio cambio Genoa: entrano Aresini e Ndreu per Botto e Callierotti

14′ TRIS! Cross di Grilli per Seye che da due passi di testa imbuca il terzo gol dei rossoneri

10′ GOOOOOOOOOL! Palla in profondità per Seye che dalla destra crossa per Grilli: il suo destro al volo vale il sorpasso e la doppietta personale

9. Carminati ci prova di prima intenzione dalla distanza, ma è murati da Ndreu

7′ Primo cambio per il Genoa, Lleshi entra per Cozzolino

4′ Conclusione dalla distanza di Rusu, palla sopra la traversa

2′ GOOOOOOOL! Filtrante perfetto di Rusu per Grilli che di destro trafigge Romeo. 1-1

1′ Subito un cambio per il Milan: Avogadro lascia spazio a Zaffanelli

SECONDO TEMPO

27′ Finisce il primo tempo

25′ Annullata per fuorigioco la rete di Cozzolino

24′ GOOOOOOOOL! Cross di Longobardi dalla destra sul secondo palo, dove puntuale arriva Cozzolino che di piatto segna il vantaggio. 1-0 Genoa

18′ Bell’azione personale di Grilli che al limite calcia, ma la difesa mura

15′ Partita in fase di stallo, le squadre combattono a centro campo

8′ Mercogliano dalla destra serve Rusu che se la posta sul mancino e indirizza sul primo palo, dove trova un attento Romeo

5′ Conclusione dalla distanza di Mercogliano, Romeo manda in angolo. Brividi

2′ Tirocross di Scaglione, Faccioli allontana con i guantoni

Si parte alle 18:15, si giocherà due tempi da 25′ minuti

Cairo Montenotte. Milan o Genoa, a breve si deciderà chi sarà la squadra vincitrice della 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese e riservato ai Giovanissimi 2009.

Ripercorrendo il cammino delle due formazioni, nella fase a gironi i rossoneri si sono qualificati al primo posto nel proprio raggruppamento, seppur non hanno iniziato con il piede giusto. Alla partita d’esordio, infatti, li ha fermati sullo 0-0 il Vado. Poi però sono arrivate le vittorie sulla Cheraschese e i danesi del Nordsjealland, che hanno permesso al Milan di rimanere in corsa per un posto tra i primi sedici. Agli ottavi hanno affrontato l’Honka imponendosi 3 a 0 e ai quarti i cugini dell’Inter: il derby è terminato 0-0, a deciderlo i calci di rigore. Questa mattina la semifinale con il Monza, vinta 1-0 dai rossoneri.

Per quanto riguarda il Genoa, si è classificato secondo del girone battendo le dilettanti Millesimo e Saviglianese e uscendo sconfitto 1-0 con il Monza. I Grifoncini hanno poi superato il derby della Lanterna, liquidando la Sampdoria con un secco 5-0. Ai quarti l’avversario da battere era il Napoli e anche in questo caso i rossoblu ne sono usciti vincenti (per 1-0). Successo anche questa mattina in semifinale con la Dinamo Tbilisi, in cui i ragazzi di Sbravati si sono imposti 2 a 1 conquistando così la finalissima.

FORMAZIONI

MILAN: Faccioli, Baita, Carminati, Rusu, Grilli, Morellini, Seye, Zangrillo, Mercogliano, Avogadro, Angelicchio. A disp.: Guglielmo, Colombo, Esposito, Matroianni, Galimberti, Bonomi, Mazzucchelli, Piva, Zaffanelli. All. Lorenzo Cresta

GENOA: Romeo, Qosja, Savona, Ndreu, Saladino, Mandirola, Longobardi, Brizzolari, Cozzolino, Scaglione, Aresini. A disp.: Bozzo J., Marino, Bozzo T., Callierotti, Forte, Costantino, Botto, Lleshi. All. Jacopo Sbravati