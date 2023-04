Torneo Internazionale di Cairo 958 Santero, la seconda giornata: segui i risultati in diretta

Cairo Montenotte. Ben 32 le partite che si giocheranno oggi, tra mattino e pomeriggio, nella seconda giornata del 26° Torneo Internazionale 958 – 3° Memorial Carlo Pizzorno (QUI i risultati di ieri). La manifestazione, organizzata dalla Cairese e riservata alla categoria Giovanissimi 2009, proseguirà fino a martedì 25 aprile.

Fischio d’inizio delle prime partite in programma alle ore 9:30, le ultime gare del mattino andranno in scena alle 12.45. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio si riprenderà alle ore 15.00, il torneo proseguirà sul campo principale del Cesare Brin fino alle 20.25. Ogni sfida sarà suddivisa in due tempi da 25 minuti.

Nella giornata di oggi si chiuderà la fase a gironi, domani (lunedì 24 aprile) sarà il turno di ottavi e quarti di finale.

Di seguito i RISULTATI AGGIORNATI IN TEMPO REALE, al termine di ogni match. E il programma di domani.

IL LIVE

STADIO “C BRIN” CAIRO M.TTE

9.30 TORINO FC – SANREMESE

10.35 GENOA CFC – SAVIGLIANESE

11.40 ATALANTA B.C. – CHISOLA

12.45 JUVENTUS FC – CAIRESE

15.00 AC MILAN – FC NORDSJEALLAND

16.05 FC AUGSBURG – U.C. SAMPDORIA

17.10 FC INTER – FC DINAMO TBILISI

18.15 SSC NAPOLI – FC HONKA

19.20 JUVENTUS FC – CELLE VARAZZE

20.25 CAIRESE – MICRI CALCIO

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

9.30 AC MILAN – CHERASCHESE

10.35 FC AUGSBURG – CERIALE

11.40 FC DINAMO TBILISI – BOGLIASCO

12.45 SSC NAPOLI – LEGINO

15.00 TORINO FC – FC SUDTIROL

16.05 GENOA CFC – AC MONZA

17.10 ATALANTA B. C. – U.S. ALESSANDRIA

18.15 LEGINO – ASTI

STADIO “D. RAVERA” PALLARE

9.30 FC NORDSJEALLAND – VADO

10.35 AC MONZA – MILLESIMO

11.40 U.S. ALESSANDRIA – T. LOCARNESE

12.45 SENEGAL S. D. – MICRI CALCIO

15.00 T. MENDRISIOTTO – SANREMESE

16.05 CERIALE – V. MONTICHIARI

17.10 ACQUI – BOGLIASCO

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

9.30 FC SUDTIROL – T. MENDRISIOTTO

10.35 U.C. SAMPDORIA – V. MONTICHIARI

11.40 FC INTER – ACQUI

12.45 FC HONKA – ASTI

15.00 VADO – CHERASCHESE

16.05 SAVIGLIANESE – MILLESIMO

17.10 T. LOCARNESE – CHISOLA

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 24 APRILE

OTTAVI DI FINALE

STADIO “C BRIN” CAIRO M.TTE

(1°-16° posto)

9.30 (R) 1^ GIR. C – 2^ GIR.E

10.35 (O) 1^ GIR. A – 2^ GIR.D

11.40 (N) 1^ GIR. B – 2^ GIR.H

12.45 (I) 1^ GIR. G – 2^ GIR.F

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

(1°-16° posto)

9.30 (P) 1^ GIR. H – 2^ GIR.B

10.35 (Q) 1^ GIR. F – 2^ GIR.G

11.40 (L) 1^ GIR. D – 2^ GIR.A

12.45 (M) 1^ GIR. E – 2^ GIR.C

STADIO “D. RAVERA” PALLARE

(17°-32° posto)

9.30 (Y) 3^ GIR. G – 4^ GIR.F

10.35 (W) 3^ GIR. H – 4^ GIR.B

11.40 (T) 3^ GIR. B – 4^ GIR.H

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

(17°-32° posto)

9.30 (Z) 3^ GIR. E – 4^ GIR.C

10.35 (X) 3^ GIR. D – 4^ GIR.A

11.40 (V) 3^ GIR. A – 4^ GIR.D

STADIO COMUNALE PLODIO

(17°-32° posto)

9.30 (U) 3^ GIR. F – 4^ GIR.G

10.35 (S) 3^ GIR. C – 4^ GIR.E

QUARTI DI FINALE

STADIO “C BRIN” CAIRO M.TTE

(1°-8° posto)

15.30 (1) VINC. R – VINC. P

16.35 (3) VINC. O – VINC. Q

17.40 (2) VINC. N – VINC. L

18.50 (4) VINC. I – VINC. M

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

(9°-16° posto)

15.30 (5) PERD. R – PERD. P

16.35 (7) PERD. O – PERD. Q

17.40 (6) PERD. N – PERD. L

STADIO “C. BRIN SINTETICO ”CAIRO M.TTE

(9°-16° posto)

18.50 (8) PERD. I – PERD. M

STADIO “D. RAVERA” PALLARE

(17°-24° posto)

15.30 (11) VINC. Y – VINC. Z

16.35 (12) VINC. W – VINC. X

17.40 (10) VINC. T – VINC. V

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

(24°-32° posto)

15.30 (15) PERD. Y – PERD. Z

16.35 (16) PERD. W – PERD. X

17.40 (14) PERD. T – PERD. V

STADIO COMUNALE PLODIO

(24°-32° posto)

15.30 (13) PERD. U – PERD. S

16.35 (9) VINC. U – VINC. S