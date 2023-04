Torneo Internazionale Cairo, la coppa resta in Liguria: superato il Milan, Genoa campione!

Cairo Montenotte. Se l’è sudata, non è stata semplice, ma alla fine la battaglia l’ha vinta il Genoa e il Milan si è dovuto accontentare del 2° posto.

Un epilogo che sicuramente non si sarebbero aspettati i rossoneri che dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo (rete di Cozzolino), hanno sorpassato i rossoblu infliggendoli tre reti (doppietta di Grilli e gol di Seye). Dopo appena 4 minuti, però, il Grifone ha accorciato le distanze e ritrovato la fiducia. E ad un minuto dalla fine realizzato il pari. 3 a 3 e tempi supplementari, nei 20 minuti seguenti le squadre sono stanche e nonostante qualche squillo il match non si sblocca.

Si va quindi alla lotteria dei rigori. Il Milan sbaglia per due volte, il Genoa una sola. Mandirola, ultimo dei rigoristi, si trasforma in Fabio Grosso ai Mondiali 2006: si toglie la maglia e viene raggiunto dai compagni. Inizia così la festa rossoblu, vincitori della 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno.

La kermesse, organizzata dalla Cairese e riservata ai Giovanissimi 2009, è andata in scena in Valbormida: sabato 22 aprile le prime partite della fase a gironi, oggi le finali che hanno permesso di stilare la classifica ed eleggere la squadra campione.