Torneo delle Regioni: vincono le Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15

Mondovì. Partono con il piede giusto le Rappresentative Liguri Under 19, Under 17, Under 15 , che vincono la gara di apertura del Torneo delle Regioni superando i pari età delle formazioni della Sardegna.

La Under 15 Liguria ha vinto 1-o (rete di Malagrida), La Under 17 ha prevalso 2-0 (doppietta di Lemos), mentre l’Under 19 si è imposta 1-0 (rete di Jebbar).

Nella giornata di sabato 22 aprile le formazioni liguri giocheranno con la Toscana, mentre domenica 23 aprile con la Campania.

La formazione Under 19 è andata a rete dopo pochi minuti di gioco grazie al giocatore dell’Imperia Munir Jebbar, giocando un buon primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco la Sardegna ha cercato la via della rete con insistenza, con tiri dalla lunga distanza, che non hanno creato grattacapi al portiere Mondino.

L’Under 19 Liguria è scesa in campo con un classico 4-4-2, sistema di gioco identico alla formazione sarda.

Mondino; Zinnari, Borreani, Thiam, Gottingi; Tomè, Berretta, Bablyuk, Jebbar; Mariani, Graziani. A disposizione: Scalvini, Costa, Damonte, Fatnassi, Favazza, Fontana, Morchio, Tussellino, Zuppiroli. Allenatore: Chiappucci.

Alcune immagini della partita dell’Under 19

Le parole di Lorenzo Damonte

Il commento del dirigente accompagnatore Pinuccio Ferrando