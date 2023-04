Torneo delle Regioni, l’ingauno Scalvini fa volare la Liguria: battuto Trento ai rigori, domani sarà semifinale

È una Liguria Under 19 strappa applausi. Oggi pomeriggio la selezione regionale nostrana ha superato in semifinale Trento, un risultato che permetterà alle compagine di mister Chiappucci di disputare la semifinale in programma domani alle ore 14.30 contro Bolzano.

Mattatore della sfida è stato Tommaso Scalvini, portiere cresciuto esponenzialmente difendendo i pali dell’Albenga capolista ed allenato da Jacopo Provato con la selezione regionale.

Quarto clean sheet consecutivo per il classe 2003 e, ciliegina sulla torta, il rigore decisivo segnato nella serie ad oltranza contro Trento (risultato inchiodato sullo 0-0 per tutti tempi regolamentari e supplementari). In attesa della promozione con l’Albenga prosegue dunque il magic moment dell’estremo difensore ingauno: con lui tra i pali la Liguria può sognare in grande.