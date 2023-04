Campioni! La Liguria batte il Friuli e vince il Torneo delle Regioni: decisivo il rigore parato da Scalvini

Friuli 1 (44′ Schiavon) – Liguria 1 (Jebbar 96′)

5^ Rigore Liguria: goal! La Liguria è campione! Thiam dell’Athletic Club Albaro fa scattare la festa!

4^ Rigore Friuli: goal

4^ Rigore Liguria: goal di Tomè

3^ Rigore Friuli: Goal

3^ Rigore Liguria: goal di Favazza

2^ Rigore Friuli: goal!

2^ Rigore Liguria: goal di Fontana!

1^ Rigore Friuli: Para Scalvini!

1^ Rigore Liguria: goal di Tussellino!

Calci di rigore

15′ E così è: saranno i rigori a decretare la vincitrice del Torneo delle Regioni categoria Juniores.

10′ La gara sembra stancamente trascinarsi verso i rigori.

9′ Ci prova il Friuli, ma la conclusione viene parata agevolmente da Scalvini.

1′ Ultimi quindici minuti prima che sia la lotteria dei rigori a decretare la squadra vincitrice.

Secondo tempo supplementare

15′ Si chiude in partità il primo tempo supplementare. Poco da segnalare. Squadre stanche. Come in questi casi, potrebbero risultare fondamentali o le intuizioni dei singoli o qualche situazione da palla inattiva.

9′ Partita equilibrata. Il goal nel finale ha ringalluzzito la Liguria, che sta attaccando con maggiore costanza ed è andata al tiro con Tussellino. In questa fase il Friuli sembra aver subito il contraccolpo psicologico avendo visto sfumare una vittoria nei minuti finali.

1′ Iniziano i supplementari.

Supplementari

La formazione Under 19 della Liguria sta stupendo al Torneo delle Regioni. Non tanto per la qualità degli interpreti selezionati da mister Chiappucci e dal coordinatore Orcino – molti infatti sono protagonisti in Eccellenza – ma perché di fronte a regioni ben più vaste della nostra. La finalissima contro il Friuli è in bilico. Al vantaggio friulano allo scadere del primo tempo, ha risposto il solito Jebbar. La rete del giocatore dell’Imperia ha mandato la sfida ai supplementari.

La Liguria è scesa in campo con Scalvini, Berretta, Fatnassi, Fontana, Bablyuk, Gottingi, Graziani, Jebbar, Mariani, Thiam, Zinnari. A disposizione: Mondino, Borreani, Costa, Damonte, Favazza, Morchio, Tomè, Tussellino, Zuppiroli.

Il Friuli Venezia Giulia di mister Randon ha risposto con Tosoni, Bozzo, Clarini D’Angelo, Mallardo, Muranella, Musumeci, Palmegiano, Pinton, Schiavon, Tell, Zuliani. A disposizione: Alessio, Cotti Cometti, German, Gori, Gotter, Lombardo, Marin, Presti, Rizzi