Torna “Finale for Nepal”, l’evento che unisce arrampicata e solidarietà: ospiti Vittorio Brumotti e la scalatrice iraniana Nasim Eshqi

Finale Ligure. Dal 12 al 14 maggio 2023 a Finale Ligure si rinnova il connubio tra grande sport, spettacolo e solidarietà con la dodicesima di edizione di “Finale for Nepal”, manifestazione di riferimento a livello nazionale per gli amanti dall’arrampicata. Un’edizione speciale, che ruoterà intorno al tema Peace/Climb e sarà dedicata alla memoria di Claudio Casanova, assessore al turismo di Finale Ligure improvvisamente scomparso il 29 giugno 2022.

Dopo il successo della scorsa edizione, cornice dell’evento sarà ancora una volta Finale Marina. Qui, tra piazza Vittorio Emanuele, piazza di Spagna, le spiagge e i sentieri finalesi, si articolerà un programma vario e intenso, in grado di coinvolgere un vasto pubblico di tutte le età, tra gare boulder, acquathlon, trekking, trail, ma anche momenti musicali, incontri con i protagonisti dell’arrampicata mondiale, shopping, sapori, cultura nepalese, e la possibilità di conoscere e sostenere i progetti di solidarietà in Nepal, promossi dall’associazione di volontariato Finale for Nepal.

Tra gli eventi di maggior richiamo in calendario, il concerto di apertura con Kikko e la “Combricola del Blasco”, venerdì 12 maggio alle 21 in piazza Vittorio Emanuele, lo spettacolo MTB trial con Vittorio Brumotti e il suo team, sabato 13 maggio alle 16,30 in Piazza di Spagna, e l’incontro con la scalatrice iraniana Nasim Eshqi, domenica 14 maggio alle 16 in piazza Vittorio Emanuele.

“Anche quest’anno Finale for Nepal torna con tante novità e possibilità di esperienze per chi ama arrampicare e vivere il mondo a 360 gradi, non solo dal punto di vista sportivo ma con coscienza e solidarietà” spiegano gli organizzatori. “Scopo principale della manifestazione sarà come sempre raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti in Nepal, ma quest’anno vogliamo anche invitare a riflettere sulla situazione mondiale attuale e a partecipare in modo attivo per costruire insieme un mondo migliore attraverso comportamenti piccoli e grandi. Noi lo facciamo offrendo un evento in cui anche la competizione è un momento di divertimento e confronto, dove la sfida è prima di tutto con sé stessi ma la vittoria apparterrà a tutti coloro che decideranno di partecipare”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma visitare questa pagina.