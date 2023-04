Altare. Un tir carico di carbone è sbandato e si è ribaltato oggi pomeriggio intorno alle 18 sulla SP29 all’altezza di Altare. L’incidente è avvenuto vicino alla rotonda che collega la strada provinciale con il casello di Altare dell’autostrada A6.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco e una ambulanza della Croce Bianca di Altare. Fortunatamente, l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente sono anche arrivati i carabinieri per fare i rilievi del caso e accertare la dinamica. L’incidente ha provocato ripercussioni sulla viabilità: il traffico è pesantemente rallentato, con molti automobilisti bloccati in coda.

Un incidente che pone ancora una volta l’accento sul tema dei camion di carbone costretti da anni a percorrere la Sp29 a causa dello stop delle Funivie. “E’ l’ennesimo incidente di questo tipo, in cui camion carichi di carbone si rovesciano per strada o contro le case – è il commento di Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil – Poi quando ci scappa il morto allora tutti si fasciano la testa… Considerando che le Funivie sono ferme ormai da più di tre anni, dimostra ulteriormente quanto sia importante ripristinare questa benedetta infrastruttura. Continua a essere non soltanto strategica dal punto di vista dei traffici, ma anche fondamentale per la sicurezza stradale”.