Torneo delle regioni

Terminano in parità le gare delle Rappresentative Liguri contro la Toscana

Le formazioni Under 17 e 15 impattano con lo stesso risultato (2-2) con i pari età della Toscana, mentre termina sul risultato ad occhiali (0-0) la partita che vede impegnati gli Under 19; la squadra femminile esce sconfitta per 3-0, dopo aver colpito, sullo 0-0, una traversa,