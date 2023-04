Tari Savona, Meles e Santi attaccano: “Aumenti inopportuni, il servizio non è mai migliorato”

Savona. La delibera sulle tariffe della tassa sui rifiuti relativa all’anno 2023 a Savona ha ottenuto il parere favorevole della prima commissione consiliare. Per le utenze domestiche sono previsti lievi aumenti. L’incremento maggiore è per le famiglie monocomponenti di 1,5%, dalle famiglie di 2 o più l’incremento è da 0,15% (due) a di 0,7% (quattro). Per le utenze non domestiche l’incremento medio è pari a 0,3%, con un massimodi 0,7%.

Critica la minoranza. Il consigliere Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle) ha contestato la scelta dell’aumento su chi vive da solo: “In generale, si parla di aumenti che non si vedono nemmeno, ma il problema è aver concentrato la quota maggiore di aumento percentuale sui nuclei monofamiliari che in teoria produce meno rifiuti e ha una sola fonte di reddito. Inoltre, il servizio negli ultimi anni non ha mai fatto passi in avanti neanche avvicinandosi a un livello di decenza rispetto a quello che pagano i savonesi. Quello che viene pagato è toltamente ingiustificato”.

Meles chiede al Comune di pretendere da Ata dei miglioramenti: “La situazione si è incancrenita e non si riesce a trovare una soluzione. Occorre dare con decisione risposte immediate, a prescindere dalla newco”. In diverse occasioni, la giunta ha spiegato che per vedere i primi miglioramenti è necessario aspettare il passaggio alla nuova società. Nel 2024 poi dovrebbe essere avviato il nuovo servizio di raccolta porta a porta.

L’assessore al bilancio Auxilia ha sottolineato che “si sta facendo il massimo sforzo con le risorse disponibili per ottenere un lieve miglioramento anche se non è ancora sufficiente” E ha rassicurato: “Sulla newco siamo alle battute finali”.

Polemica ache del consigliere Piero Santi (Toti per Savona): “La qualità del serivizo è sotto gli occhi di tutti, la città in questo non ha mai brillato e ci sono grosse lacune. Aumentare la tariffa in questo momento storico è sbagliatoo, così aumenta anche il divario tra i cittadini e la politica. Mi rendo conto delle difficoltà che si incontrano ad amministrare una città, sono stato assessore anche io, ma si poteva evitare di inasprire gli animi”.