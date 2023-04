Tamponamento tra due auto in A10: bimbo ferito

Albisola S./Celle L. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla A10, nel tratto tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.45, si è verificato un tamponamento tra due auto in transito, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e del 118: fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti nel sinistro autostradale, tranne che per un bambino che viaggiava a bordo di una delle vetture.

Soccorso dal personale sanitario è stato trasportato per accertamenti medici all’ospedale San Paolo di Savona, tuttavia le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente ha però causato gravi disagi alla viabilità e alla circolazione sull’autostrada, con code e rallentamenti per gli automobilisti in direzione del capoluogo ligure e/o del bivio con la A26. Ora la situazione sta tornando progressivamente alla normalità.