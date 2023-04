Tamponamento in A10 tra Albenga e Andora: due feriti in ospedale e traffico in tilt

Andora/Albenga. Si è verificato questo pomeriggio, qualche minuto prima delle 16, un tamponamento sull’autostrada A10, tra Albenga e Andora, in direzione Francia.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, due autovetture. A rimanere ferite due persone, che sono state portate in ospedale, entrambe in codice giallo, fortunatamente non sono in gravi condizioni.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico: tra Borghetto e San Bartolomeo sono 15 i chilometri di coda in direzione Francia. Anche nel verso opposto si sono verificate code: si registrano 4 km tra Imperia Est e Andora in direzione Italia, a causa dell’incidente. Rallentamenti poi di 5 km tra Savona e Feglino in direzione Francia.