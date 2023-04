Taekwondo, a Quiliano l’Interregionale di combattimento: terzo posto per Olimpia Savona

Quiliano. È andata in scena sabato 15 e domenica 17 aprile al Palazzetto dello sport di Quiliano la 36° edizione dei campionati interregionali liguri di combattimento, da qualche anno ormai stabilmente svolti nella sede savonese.

Anche quest’anno i numeri hanno premiato la perfetta organizzazione del Comitato Ligure con 578 atleti da 45 società da Liguria, Piemonte, Lombardia, Lazio e Toscana.

In un contesto di grandissima competitività hanno brillato i tanti atleti liguri in gara, a partire da quelli della Scuola Genova, ormai abituata a vincere il titolo a squadre e anche questa volta protagonista con 79 medaglie di cui 30 ori, 25 argenti e 24 bronzi.

I campione regionali sono: Clara Ceci, Ginevra Ziglioli, Alice Porrovecchio, Federico Cannas, Mattia Giagnoni, Andrea Raso, Alberto Marchese, Calligaris Elisa, Federico Brutto, Martina Della Rocca, Augusto Pilò, Agata Zafferani, Carlo Benvenuto, Rachele Bodratto, Grace Faliero, Lucrezia Visconti, Tommaso Zaino, Giorgia Pirino, Virginia Lampis, Nicole Masala, Lucrezia Maloberti, Ludovica Serain, Nicolò Rebolino, Lorenzo Barbucci, Daniele Masala, Anna Fossaceca, Matilde Trevisan, Riccardo Pastore, Simone Effori ed Emanuele Penniello.

Al terzo posto tra le società la padrona di casa, Olimpia Savona, con 25 medaglie: con 10 ori (Riccardo Salucci, Jordan Morales, Olivia Cuvato, Zoe Berta, Francesca Cadeddu, Lalita Frumento, Andrea Bonechi, Alessandro Cursano, Davide Ziranu e Sofia Ciarlo), 8 argenti e 7 bronzi.

Quinta piazza per la Hwasong grazie alle vittorie di Lorenzo Condidorio, Leonardo Farone, Riccardo Rocca, Angelo Condidorio, Matilde Gnecco, Arken Massimo Giovannini e Chiara Sema, oltre a 4 argenti e 4 bronzi.

Festeggia anche la San Bartolomeo, sesta nel medagliere finale, grazie agli ori conquistati da Alberto ed Edoardo Vavalà, Andy Rancu, Mattia Vivardi, Dion Urucu, Diego Lizzani e Alessio Gallina, oltre a 7 argenti e 7 bronzi.

È di 4 ori (Elia e Marlene Chiri, Emanuele Rivarola, Serena Ponte), 5 argenti e 6 bronzi il bottino della Polisportiva Città dei Ragazzi, mentre la Lanterna porta a casa 5 ori (Alice Dodero, Gabriele Giorgianni, Viola Quistelli, Gabriele Carminati e Gaia Littorno), 4 argenti e 7 bronzi.

Per il Taekwondo Vallescrivia arrivano 3 ori (Leonardo Aldisi, Federico Mauro e Ines Giua), 1 argento e 2 bronzi, mentre l’Athletic School Tigullio ottiene 4 ori con Alessia e Arianna Montobbio, Hanel Orellana e Giada Paggi, oltre a festeggiare altri 5 argenti e 4 bronzi. L’Olympic Center fa festa con la medaglia d’oro conquistata da Diego Santinelli, oltre ad altri 2 argenti e un bronzo, mentre Black Shark laurea campioni regionali Sofia Cereghino e Gabriele Piazza, completando il proprio medagliere con altri 3 argenti e 3 bronzi. Due argenti e 4 bronzi per Marassi Taekwondo, 2 argenti e 1 bronzo per la Hun Ki Kim, mentre è di 1 argento e 1 bronzo il bottino della Scuola Genova 2.

Continuano gli impegni per il taekwondo ligure, con i campionati italiani cinture rosse e cinture nere master in programma il 22 e 23 aprile a Bagheria (Palermo) e gli europei per club in scena il 29 e 30 aprile a Sofia (Bulgaria).