Svaligia un negozio (e ruba anche un trolley per portarsi via la refurtiva) e poi se ne va al bar: arrestato dai carabinieri

Albenga. Ha sfondato il vetro della porta di ingresso del negozio e ha fatto man bassa di bigiotteria, prodotti di telefonia ed elettronica. Resosi conto di non poter trasportare tutto, però, ha rubato anche un trolley e lo ha riempito di refurtiva. Alla fine, è uscito dal locale e se n’è andato al bar, dove però i carabinieri lo hanno individuato e arrestato. Protagonista della vicenda un 28enne nord-africano, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale.

Intorno alle 7 di stamattina il 28enne ha mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso del negozio “100% Bazar” in via Genova ad Albenga. Poi si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale asportando prodotti di bigiotteria, telefonia ed elettronica per un valore di circa 1.700 euro. Non contento, non sapendo come trasportare la merce, ha rubato dal negozio anche un trolley, che ha riempito di refurtiva.

Un passante, notando la vetrina infranta e l’uomo uscire dal negozio ancora chiuso trascinando il trolley, ha dato l’allarme avvisando il 112 e dando un’accurata descrizione dell’individuo. Ciò ha consentito all’operatore della centrale operativa di individuare e seguire, attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadina, gli spostamenti del nord-africano e di dare immediate indicazioni all’equipaggio radiomobile inviato prontamente sul posto. I militari hanno così individuato il sospettato che, una volta uscito dal negozio, si era avviato a piedi in direzione di via dei Mille, transitando per via Mazzini, per poi terminare il percorso in piazza 20 Settembre al Bar Karma Caffe.

Ed è proprio li che l’equipaggio dei carabinieri lo ha ritrovato: seduto al tavolo del locale con a fianco il trolley di colore blu all’interno del quale, approfondendo il controllo, i militari hanno ritrovati i prodotti asportati nell’esercizio commerciale, ancora confezionati ed etichettati. In una tasca della giacca è stata anche trovata una chiave da meccanico in acciaio, probabilmente utilizzata come strumento di effrazione.

A questo punto il 28enne, vistosi scoperto, per cercare di sottrarsi al controllo e guadagnare la fuga ha reagito in modo violento, spintonando i militari; grazie ad una ferma e decisa reazione, questi ultimi lo hanno immobilizzato e, riportata la calma, lo hanno portato in caserma.

Considerate tutte le circostanze, il nord africano è stato arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e temporaneamente ristretto, su disposizione del Pm, all’interno delle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Albenga, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo.

L’episodio è l’ennesima testimonianza della proficua collaborazione fra i cittadini e l’arma dei carabinieri. A tal proposito è importante ricordare che, in casi simili, è fondamentale segnalare con tempestività’ eventuali situazioni sospette al numero di emergenza 112 che, tramite la centrale operativa della compagnia carabinieri di Albenga, può far intervenire la pattuglia più vicina, ottimizzando i tempi di reazione.