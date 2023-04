Successo per “La Rapidissima”, il sindaco De Vincenzi: “Almeno 400 atleti e tanto pubblico”

Pietra Ligure. “Bellissima domenica di sport e salute, questa mattina, con la terza edizione de “La Rapidissima 10K – Memorial Giancarlo Negro” che sulla distanza dei 10 km fra Pietra Ligure (viale della Repubblica) e Borgio Verezzi ha visto gareggiare quasi 400 atleti velocissimi salutati da un pubblico numerosissimo che si è fatto sentire con un tifo caloroso”.

Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi commenta il successo dell’appuntamento sportivo che sugella il boom di presenze turistiche nella località rivierasca. E proprio gli eventi rappresentano e rappresentano ancora un volano importante per la cittadina pietrese e la sua attrattività.

“È stato veramente entusiasmante fare il conto alla rovescia per dare il via a questa gara, organizzata da Asd RunRivieraRun in collaborazione con i Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, già entrata nel novero delle classiche del Nord Ovest”. Anche quest’anno non sono mancati centinaia di concorrenti, sia per la prova agonistica che per quella non competitiva di 3 km.

Il primo atleta ha tagliato il traguardo in 30 minuti e 47 secondi. Premiazioni al centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Nino Bixio: “Grazie agli organizzatori e a tutti gli atleti che hanno partecipato” ha concluso il primo cittadino pietrese.

Presenti anche alcuni big dell’atletica: Lhoussaine Oukhrid, il marocchino dell’Aeneas Run che è reduce dalla quinta piazza alla Mezza di Genova in 1h08’07”, unico a inserirsi nella nuvola di corridori kenyani ed etiopi. Con lui il mai domo Valerio Brignone (Cambiaso Risso), vera istituzione del podismo ligure senza dimenticare Andrea Aragno (Atl.Fossano ’75). Per la prova femminile: Mina El Kannoussi (Atl. Saluzzo) domenica sul podio a Genova in 1h25’47”, la più volte azzurra Valeria Roffino (FF.AA.) e Martina Rosati (Atl. Alba Docilia).

I corridori si sono cimentati sul circuito ormai noto di poco più di 3 km da ripetere per tre volte, con lo start di questa mattina da viale della Repubblica.