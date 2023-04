Loano. Ha visto la partecipazione di oltre 100 auto e ha permesso di raccogliere circa 1.900 euro il secondo “Raduno Città di Loano” di auto ventennali e oltre tenutosi lo scorso 2 aprile. La manifestazione, patrocinata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata dalla Croce Rossa di Loano e dalla Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173 con la collaborazione del club “Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga”.

Dopo il raduno presso il parcheggio di via Manzoni e le procedure di iscrizione e la consegna dei gadget e del buono colazione presso la Caffetteria Gavioli, alle 11 è iniziato il giro che è terminato alle 12 con l’arrivo in passeggiata presso parcheggio privato. Alle 12.30 pranzo all’Osteria A Modo Mio.

Durante la manifestazione sono state premiate l’auto giunta da più lontano, quella più vecchia, l’equipaggio più giovane e l’equipaggio più vecchio. Il premio per l’auto più vecchia è andato alla Fiat Balilla del 1932 di Sebastiano Paterniti; il pilota più vecchio è risultato essere Das Salomonsson, giunto addirittura dalla Svezia; il pilota più anziani era Angelo Corrado, nato l’8 dicembre 1936, mentre il più giovane era Lorenzo Nano, nato il 3 febbraio del 2000.

I proventi delle quote di iscrizione verranno utilizzati per la creazione del “Polo del Soccorso” promosso dal comitato di Loano della Croce Rossa Italiana.

“Desideriamo ringraziare la Gioielleria Guareschi per aver fornito le coppe consegnate ai vincitori e Musetti e Mafra per i gadget donati a ciascun equipaggio partecipante. Grazie a ‘Ruote d’Epoca’ per il supporto e la promozione”, spiegano gli organizzatori.