Strumenti finanziari di investimento: ecco quali sono i principali

Gli strumenti di investimento sono prodotti finanziari che possono essere acquistati e venduti, attraverso intermediari autorizzati, sia sul mercato primario, ossia direttamente, sia su quello secondario, da altri investitori.

L’investitore neofita può trovarsi spaesato di fronte alla grande varietà di strumenti finanziari disponibili, eppure conoscerli a fondo è molto importante per evitare di commettere errori di valutazione e di trovarsi con titoli o quote non in linea con il proprio profilo di investimento.

La rete mette a disposizione numerosi articoli di ottimo livello, redatti da professionisti del settore, i quali spiegano nel dettaglio tutte le caratteristiche dei singoli strumenti finanziari e forniscono utili consigli. Ad esempio, chi desidera approfondire l’argomento criptovalute, può trovare tutte le informazioni di cui ha bisogno in questo articolo pubblicato sul blog di Moneyfarm.

La nostra breve guida non fornirà nessun tipo di consiglio finanziario, ma si limiterà a fornire una panoramica generale dei principali strumenti finanziari di investimento.

A che cosa servono gli strumenti finanziari

Lo strumento finanziario è un prodotto che permette di movimentare una somma di denaro con l’obiettivo di ottenere un rendimento. Quest’ultimo non può mai essere dato per certo, in quanto, anche a fronte di studi accurati e analisi tecniche e fondamentali, i fattori che possono influenzare negativamente il mercato di riferimento sono così numerosi che talvolta neanche i professionisti del settore sono in grado di prevederli.

È proprio per questo motivo che, prima di acquistare degli strumenti finanziari, è importante valutare i fattori di rischio, presenti anche quando si scelgono investimenti ritenuti “sicuri”.

Per limitare al massimo i problemi derivanti da scelte azzardate, gli investitori alle prime armi, così come quelli che investono da più tempo, ma non hanno mai approfondito l’argomento con studi specifici, possono chiedere aiuto a dei professionisti del settore, in particolare ai consulenti finanziari.

I principali strumenti finanziari di investimento

Tra gli strumenti finanziari più conosciuti rientrano le azioni e le obbligazioni, acquistabili sia come asset singoli, sia attraverso l’acquisizione di quote di strumenti finanziari cosiddetti “secondari”, come i Fondi Comuni e i Fondi Pensione.

Tanto le azioni quanto le obbligazioni sono titoli emessi dalle aziende al fine di ottenere delle somme di denaro da destinare alla crescita dell’impresa. Nonostante questo punto in comune, le differenze tra i due strumenti sono notevoli, in quanto le prime permettono all’investitore di acquisire una quota del capitale sociale e di diventare socio dell’impresa, mentre le seconde, essendo titoli di debito, lo rendono creditore dell’emittente.

Per quanto riguarda il rendimento, le azioni consentono di ottenerlo tramite la divisione dei dividendi o, in caso di chiusura della società, del capitale sociale, mentre le obbligazioni offrono la possibilità di ottenere interessi periodici e di guadagnare, alla scadenza del titolo, sullo scarto di emissione, quando positivo.

Altri strumenti finanziari

Azioni, obbligazioni e fondi comuni non esauriscono certo l’insieme degli strumenti finanziari di investimento, in quanto questo grande gruppo include anche i contratti derivati, le criptovalute, gli ETN e i conti deposito, tutti strumenti di investimento semplici, nonché gli ETF, i PAC e vari tipi di assicurazione, strumenti finanziari composti.