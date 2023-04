Stadio Bacigalupo, Rossello risponde alle critiche: “Erano anni che non veniva pubblicato un bando con le caratteristiche di quello attuale”

Savona. In una settimana ricca di notizie e dichiarazioni riguardanti l’orbita Savona Calcio, non sarebbe potuto mancare un ulteriore approfondimento sull’ormai arcinota “questione Bacigalupo”. Accostare il nome del sodalizio biancoblù allo storico impianto leginese va spesso di pari passo ma, come noto, lo stadio è da anni in attesa di un nuovo gestore.

In settimana, nonostante la volontà di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema sicurezza, il neonato Città di Savona (nella figura del segretario e tesoriere Claudio Aonzo) ha reso pubblica la propria volontà di presentarsi alla nuova manifestazione d’interesse pubblicata dall’amministrazione comunale. Per il momento nessun’altra società si è esposta, tuttavia non si possono escludere sorprese al momento dell’apertura delle buste.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, i residenti della zona in cui si trova il “Valerio Bacigalupo” hanno palesato svariate rimostranze relative alle pratiche d’irrigazione del campo che, secondo quanto lamentato, darebbero vita ad uno spreco d’acqua non indifferente. A fare eco a questo tipo di istanza è stato Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega in Comune che, ancora una volta, ha attaccato l’amministrazione comunale per la gestione dell’impianto leginese.

In un primo momento Francesco Rossello, assessore allo sport, è sembrato non intenzionato a replicare, ma in seguito ha scelto di farlo dichiarando: “Per lo stadio abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse, motivo per cui sarebbe bene non parlare ed aspettare l’esito. Tuttavia, è bene chiarire alcuni aspetti a fronte delle solite polemiche costruite su presupposti non veri”.

“Prendendo atto del fatto che i bandi precedenti non sono andati a buon fine – ha continuato l’intervistato – questa volta abbiamo previsto noi di effettuare alcuni interventi essenziali per il ripristino, seppur parziale, dell’impianto. Erano un po’ di anni che non usciva un bando sul Bacigalupo che prevedesse un investimento sulla manutenzione straordinaria da parte del Comune e un canone annuo a favore del gestore. Noi quindi, stiamo provando a fare la nostra parte. Ora è necessario che dall’altra parte si presenti un soggetto in grado di sostenere un progetto sportivo di lungo periodo. Se qualcuno risponderà alla manifestazione andremo avanti, altrimenti prenderemo atto definitivamente che nessuno è in grado di gestire lo stadio”.

Successivamente ecco la risposta sulla polemica sollevata nei giorni precedenti: “L’unico intervento che non potevamo differire è quello per il ripristino del manto erboso che richiede diversi mesi. Siamo intervenuti un anno fa nella speranza che i bandi pubblicati da giugno andassero a buon fine. Non essendo andata così, abbiamo ritenuto più vantaggioso proseguire con il mantenimento in attesa del nuovo bando anziché mandare tutto in malora e ricominciare da capo con costi più alti. In questo anno abbiamo anche investito nella struttura, perché abbiamo sostituito le porte d’accesso a segreteria e spogliatoi e abbiamo rifatto parte della recinzione del Comparato. Inoltre il mantenimento del prato ha evitato l’ulteriore degrado della pista, che abbiamo trovato invasa dalla gramigna. Infine, se avessimo continuato a lasciare tutto in stato di abbandono per un altro anno, probabilmente sarebbe stato necessario un intervento diverso e più costoso per recuperare la situazione. Detto tutto questo, investire sulla struttura anziché sul prato non avrebbe cambiato nulla, anzi, avrebbe costretto il gestore ad investire lui per rigenerare il prato senza poter utilizzare il campo per diversi mesi”.

Infine Rossello ha concluso il proprio intervento chiosando: “Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili nella speranza che qualcuno faccia ripartire l’impianto, perché più l’impianto sta chiuso, più si degrada. A questo proposito, forse si poteva fare qualcosa per evitare che 4 anni fa, lo stadio entrasse nella procedura fallimentare e fosse costretto a rimanere chiuso. Ma, in questa vicenda è inutile cercare colpevoli o sperare di trovare un supereroe che ci faccia magicamente uscire da questa situazione. Sarebbe bello e utile spingere tutti assieme per provare a ripartire. Sono sicuro che non ci sia nessuno che si auguri che il Bacigalupo rimanga ancora chiuso. Quindi, non capisco l’utilità di mettere le mani avanti per poter poi dire ‘io l’avevo detto’ se non per portare avanti battaglie di retroguardia che non mi interessano”.