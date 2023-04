Stadio Bacigalupo, presentate due manifestazioni di interesse per la gestione dell’impianto

Savona. Sono due le adesioni alla manifestazione di interesse presentate per la gestione dello stadio Bacigalupo di Savona. L’avviso è rimasto aperto circa un mese. La settimana prossima le buste verranno aperte per la valutazione dei requisiti formali dei soggetti che hanno presentato domanda.

Dei due partecipanti, uno è già noto: il Città di Savona – ha fatto sapere in una nota – che ha presentato questa mattina in Comune la proposta.

L’affidamento durerà tre anni. L’affidatario deve provvedere alla gestione dell’impianto sportivo, compresa di pagamento delle utenze, interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto, custodia, sorveglianza e pulizia degli impianti e delle attrezzature esistenti. A carico del Comune, invece, gli interventi necessari per l’apertura dell’impianto: ripristino dell’intonaco, dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto elettrico, messa in sicurezza delle rete metallica perimetrale. Palazzo Sisto contribuisce anche con 20mila euro annui. La primavera scorsa il Comune aveva già investito 50mila euro per il rifacimento del manto erboso.

Con l’autorizzazione del Comune, la struttura può essere usata anche per eventi e spettacoli.

L’idea iniziale di richiedere al concessionario il finanziamento e l’esecuzione della ristrutturazione (in totale lavori per 240mila euro) è stata definitivamente accandonata dopo che il precedente bando era andato deserto.