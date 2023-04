Ss334, via un semaforo a Stella per le feste. Castellini: “Lavori quasi terminati. Gli altri due cantieri presto in partenza”

Stella. Uno dei tre semafori che regolano la viabilità sulla SS334 nel tratto di Stella durante le feste pasquali viene spento. Si tratta di quello a Santa Giustina, superato il paese, in direzione Giovo (al km 13+400).

“La strada viene momentaneamente liberata per le feste – spiega il sindaco di Stella Andrea Castellini -, successivamente i lavori ripartiranno per terminare la sistemazione degli ultimi metri di muraglione. Una volta finiti questi lavori, verrà rifatto completamente l’asfalto nel tratto interessato dal cantiere”.

Secondo le previsioni questo tratto di SS334 sarà presto liberato definitivamente dal semaforo e si tornerà a viaggiare regolarmente. La strada era stata pesantemente danneggiata dall’ondata di maltempo che ha colpito un po’ tutto il savonese nel 2019, con danni che si contano ancora oggi. Qui l’intervento ha visto l’allargamento della strada a valle e a monte e la sistemazione del muraglione.

Per quanto riguarda invece gli altri due tratti della SS334 di Stella interessati dai semafori, “il cantiere di San Giovanni è in fase di partenza – spiega il primo cittadino -, mentre quello sul ponte di Santa Giustina ha bisogno di ancora alcuni passaggi per essere sbloccato”. Il sindaco Castellini è comunque fiducioso sulla partenza dei lavori: “In questo anno e mezzo l’amministrazione ha creato una buona collaborazione e un buon dialogo con Anas. La volontà è quella di tornare presto alla normalità” informa.