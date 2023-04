Spotornese in finale. Dorigo: “Ci abbiamo preso gusto, ma no a gesti antisportivi”

La Spotornese non si ferma più. Dopo un girone di ritorno a ritmo alto che è valso il terzo posto in classifica, la formazione biancazzurra ha battuto 1 a 0 il Multedo con un goal quasi a tempi regolamentari scaduti siglato da Carminati. Una rete che vale la finalissima contro il Pra’ FC domenica prossima.

Il calcio è una ruota che gira e proprio ai play di Seconda Categoria la Spotornese era stata beffata dalla Priamar Liguria nei minuti finali. “Ci siamo rifatti del goal che abbiamo subito all’ultimo minuto lo scorso anno – commenta Dorigo – . Nel primo tempo la parita è stata più giocata e più bella. Nel secondo tempo la gara è stata più sporca. Carminati ha fatto un grande goal.

Un componente della panchina della Spotornese ha lanciato in campo un pallone per rallentare il gioco negli scampoli finali, cosa che ha fatto innervosire la partita. “Cosa è successo? – prosegue Dorigo – uno dei miei ha preso la palla e l’ha battuta in campo, noi di solito queste cose non le facciamo. Ha sporcato questa vittoria che ci meritiamo”.

Partiti a fari spenti nonostante una rosa di tutto rispetto per la categoria, ora la Spotornese non si pone limiti: “Il Pra’ FC è la squadra più attrezzata di questo campionato. Noi stiamo facendo dei miracoli. Siamo una buona, grande squadra. Ormai ci stiamo prendendo gusto”, conclude l’allenatore.