Spaccio e possesso di stupefacenti: un arresto e una segnalazione ad Albenga

Albenga. Un arresto per spaccio, una segnalazione per possesso di sostanza stupefacente e una sanzione per un soggetto che urinava sul muro di un palazzo. E’ questo il bilancio della nottata tra venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile, quando la polizia locale di Albenga ha eseguito un servizio ad alto impatto nel centro storico. Il servizio è proseguito anche oltre l’orario ordinario (dalle 22 alle 4 del mattino), con diverse squadre di agenti in divisa coinvolte.

Interventi di questo tipo hanno uno scopo di controllo e prevenzione, in previsione della stagione estiva, e uno scopo repressivo sull’attività illecita. In particolare, è stato arrestato un uomo per spaccio: è stato trovato in possesso di 17 dosi di sostanza stupefacente. Ma nella nottata sono stati eseguiti anche una segnalazione per possesso a uso personale di sostanza stupefacente e un verbale ex R.P.U (Regolamento Polizia Urbana) per un uomo che urinava sul muro di un palazzo.

“La polizia locale di Albenga continua, e intensifica sotto il periodo delle festività pasquali, i servizi per il contrasto degli illeciti e la tutela del decoro cittadino – affermano il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci -. Gli uomini e le donne del Comando hanno pattugliato il centro storico che, ormai da anni, è diventato il punto di riferimento per i giovani del comprensorio, fino a tarda notte (ben oltre l’orario del servizio ordinario che, lo ricordiamo, ad Albenga – unico comune della provincia – è fino all’1 di notte grazie ai 3 turni di servizio attivi). I servizi straordinari si ripeteranno periodicamente anche nelle prossime settimane e per tutta la stagione primaverile ed estiva”.