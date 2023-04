Spaccate nei negozi a Savona, i presunti responsabili sono due fratelli minorenni: individuati dalla polizia

Savona. Sono due fratelli, entrambi minorenni, gli autori delle spaccate ai negozi avvenute a inizio anno a Savona. Sono stati individuati a seguito dell’attività investigativa effettuata dalla Squadra Mobile e coordinata dalla la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni di Genova, nei giorni scorsi il G.I.P. ha emesso una misura di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, entrambi minorenni, che nei mesi scorsi si sono resi protagonisti di numerosi episodi delittuosi che hanno suscitato elevato allarme sociale.

I primi accertamenti erano scattati a seguito di alcune “spaccate” ai danni di esercizi commerciali del capoluogo. Le indagini avevano rapidamente portato l’attenzione degli investigatori sulle tracce dei due fratelli. Le ipotesi investigative avevano trovato riscontro anche dalla visione di alcuni filmati delle varie telecamere di videosorveglianza installate negli esercizi pubblici.

I due ragazzi, oltre al compimento di furti nei negozi, sono responsabili anche di furto di auto e moto, di cui si servivano per spostarsi. In alcune circostanze hanno danneggiato e occupato dei camper, utilizzandoli talvolta come rifugio temporaneo.

I giovani, in più occasioni sono stati trovati in possesso di coltelli, anche di grosse dimensioni ed hanno reagito con violenza ai controlli dei poliziotti.

Fra i numerosi fatti balzati all’attenzione della cronaca, l’episodio del filo di nylon teso da una parte all’altra di una strada cittadina, che aveva causato la caduta di un giovane motociclista, ma che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi. Per tale fatto i due erano stati denunciati dai poliziotti delle Volanti. Per tutti questi episodi, i poliziotti della Squadra Mobile avevano richiesto l’emissione delle misure cautelari, nei confronti dei due minori.