Sostenibilità, “Tourist Card” e nuove esperienze: così riparte la stagione turistica della “Ligurian Riviera”

Riviera. Panorami mozzafiato, il blu del mare, il verde delle colline. Riparte la stagione turistica della “Ligurian Riviera” pronta a conquistare i turisti del nord Italia e dal resto del mondo con un ventaglio di nuove esperienze elettrizzanti e uniche per vivere una vacanza indimenticabile tra outdoor, storia, gastronomia, divertimento e relax. La “Ligurian Riviera”, da sempre, è la meta ideale per non annoiarsi durante una vacanza trascorrendo giornate indimenticabili nella “Ligurian Riviera”.

Oltre ai 15 Comuni che già fanno parte di “Ligurian Riviera” come Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze e Laigueglia quest’anno si sono aggiunti anche i Comuni di Borgio Verezzi, Celle Ligure.

L’altra novità di quest’anno è la decisione di implementare maggiormente l’esperienza del turismo sostenibile. A questo proposito è stata rinnovata, anche per il 2023, la convenzione con Tpl Linea che consentirà ai turisti di utilizzare i bus di linea della società di trasporto pubblico locale savonese gratuitamente. La “Tourist Card” avrà una durata maggiore: si potrà utilizzare fino al 31 dicembre. Dalle 8 fino alla mezzanotte sarà possibile spostarsi lungo tutte le linee di collegamento. I turisti che utilizzano i mezzi TPL dovranno portare con sé un documento di riconoscimento questo per consentire loro di qualificarsi come ospiti di una struttura locale. E’ consigliato che conservino su smartphone la conferma di prenotazione. In alternativa si può apporre un timbro sulla loro card.

L’obiettivo della card, consegnata dalle strutture ricettive della “Ligurian Riviera” e attivata dal turista tramite la compilazione del suo retro, è di facilitare la mobilità dei turisti tra le località della provincia, permettendo agli ospiti di scoprire e vivere le numerose attrattive del Savonese, dalla costa all’entroterra. La “Tourist Card” offre iniziative gratuite e agevolazioni per vivere intensamente la “Ligurian Riviera” tra sole, natura, mare, visite guidate. Sono previste infatti attività e tour guidati gratuiti, attività di svago e di nuove esperienze per coccolare il turista e rendere la sua vacanza davvero unica e speciale. Si tratta di uno strumento che ha come obiettivo principale quello di incentivare le visite nei luoghi più belli della “Ligurian Riviera” e al tempo stesso far ripartire il turismo. Una carta turistica speciale che vuole essere un prezioso contributo per i Comuni della rete, ma anche per le associazioni di categoria in grado di dare la giusta spinta all’industria del turismo.

La carta non è solo valida per gli spostamenti tra le località costiere o dell’entroterra, ma è valida in tutte le strutture convenzionate con il circuito di “Ligurian Riviera” includendo musei, ristoranti, attività ricreative e negozi di prodotti tipici. Con la “Tourist Card” si vuole dare valore e futuro alle realtà produttive, ricettive, ai ristoratori e a tutte le associazioni che da anni si spendono quotidianamente per far conoscere le bellezze, le ricchezze naturalistiche, le tradizioni storiche, il folklore, le specialità enogastronomiche e la proverbiale ospitalità della comunità della “Ligurian Riviera”.