Sospetto caso di scabbia in una scuola savonese, Asl2: “Non è un caso isolato, aumento delle segnalazioni dall’estate scorsa”

Savona. Sospetto caso di scabbia all’istituto odontotecnico di Savona. Lo ha comunicato l’isituto agli studenti attraverso una circolare.

Nella nota di Asl rivolta a genitori e alunni, il direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Virna Frumento illustra i sintomi e le modalità di contagio, e alcune precauzioni da adottare. Viene precisato che “non provoca particolari conseguenze cliniche“, ma “è fastidiosa per l’intenso prurito favorendo l’insorgenza di lesioni e possibili sovrainfezioni batteriche”. La scabbia, infatti, è una malattia della pelle causata da un parassita, l’acaro della scabbia.

Il possibile caso preoccupa i genitori: “Sarebbe stato meglio avessero fatto la disinfestazione prima di farli andare a scuola – dice la madre di una ragazza che frequenta l’istituto -. Invece devono andare domani mattina regolarmente”.

Asl rassicura che la diffusione della malattia all’interno di una scuola ed è “un evento molto raro”. Viene trasmessa attraverso uno stretto contatto personale con un persona infetta come ad esempio dormire nello stesso letto. “La trasmissione attraverso abiti o altri oggetti personali è possibile, ma difficile”. Il periodo di incubazione è di circa 4-6 settimane.

Inoltre, gli acari hanno scarsa resistenza sulle superfici e – spiega Frumento – “è sufficiente la pulizia ordinaria“. La scabbia è diffusa in tutto il mondo e colpisce tutte le etnie e classi sociali, indipendentemente dall’età, sesso e igiene personale: “Viene associata a una cattiva igiene ma non è assolutamente così“.

Il caso non è isolato: “E’ dall’estate scorsa – spiega Frumento – che sono aumentate le segnalazioni di scabbia, non solo a Savona, ma a livello nazionale”. Non c’è ancora una spiegazione a questo incremento: “Non si è capita la causa. Potrebbe essere dovuto a un aumento dei viaggi o al cambiamento climatico“.

L’invito di Asl rivolto ai genitori è quello di monitorare i figli e di rivolgersi al medico in caso di insorgenza di possibili sintomi e viene consigliato, a scopo precauzionale, di lavare gli indumenti a 60 gradi.