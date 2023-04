Soccer Borghetto, Carparelli affranto: “Sapevamo di essere scomodi. Non è un addio, speriamo sia solo un arrivederci”

Borghetto Santo Spirito. Continua a far parlare di sè e a scatenare reazioni la probabile fusione tra Soccer Borghetto e San Francesco Loano. In seguito alle dichiarazioni rilasciate nella giornata ieri dal sindaco Giancarlo Canepa, in mattinata sono arrivate le parole sia del presidente biancorosso Andrea Ferrara che di Marco Carparelli, bomber il quale ha espresso la propria opinione attraverso un sentito post diffuso sui social.

Di seguito il contenuto: “Ci ho messo un po’ di giorni a scrivere questo post, forse perché è un boccone troppo amaro da buttare giù. Siamo nati sei anni fa, e da allora abbiamo riso, gioito, pianto, brindato, festeggiato, insieme. Sapevamo di esser scomodi, ma siamo andati avanti contro tutti e tutto finché ci è stato possibile”.

“Allenamenti su un campo in ghiaia – continua – dove gli acciacchi il giorno dopo erano tanti, ma che venivano dimenticati la domenica dopo la vittoria.

Abbiamo giocato in un campo che non era nostro, pagandolo ogni partita. Ho trovato una grande famiglia, un rifugio sicuro.

2 promozioni, 1 coppa Italia, oltre 140 goal, la mia n.7, e da sempre la mia fascia da Capitano.

State riuscendo a spezzare un sogno, anche se di quel sogno, noi, ne abbiamo fatto per SEI bellissimi anni una realtà. Grazie di tutto Soccer Borghetto. No, non è un addio, speriamo sia solo un arrivederci.

Marco Carparelli”