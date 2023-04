Sicurezza, innovazione e automazione: gli studenti dell’Iss Finale a lezione con e-Distribuzione

Finale Ligure. Formazione, innovazione tecnologica e sicurezza: con questi obiettivi E-Distribuzione – la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione – ha organizzato una mattinata speciale per gli studenti dell’IIS di Finale Ligure con l’ausilio della realtà virtuale per immergersi completamente nelle attività operative.

Gli studenti, accompagnati dai professori Federica Claveri, Giacomo Boveri, Fabio Pizzo, Maurizio Bruzzone, Agostino Risso e seguiti dai docenti E-Distribuzione Anna Maria Caprioglio, Alessandro Sigaudi, Silvio Maccari e Valerio Cherchi hanno potuto soddisfare la loro curiosità sulle attività che E-Distribuzione svolge, approfondendo la conoscenza degli impianti, le innovazioni tecnologiche e l’alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di distribuzione. L’attenzione alla sicurezza ha rappresentato un importante filo conduttore dell’incontro. Infatti, attraverso esempi concreti e coinvolgendo i partecipanti, è stata evidenziata l’importanza della prevenzione degli infortuni, mostrando la corretta progettazione degli interventi e le procedure di manutenzione atte a garantire la massima qualità del servizio e lo svolgimento in sicurezza delle attività operative. Inoltre, attraverso la realtà virtuale, i ragazzi hanno potuto provare qualche scenario comune di lavoro: dalla sostituzione di un contatore a quella di un isolatore, dalle manovre in cabina di distribuzione alla sostituzione di giunti.

La visita si inserisce tra le numerose iniziative che E-Distribuzione dedica ogni anno al mondo della scuola, dell’università e della ricerca con il duplice obiettivo di approfondire la conoscenza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e sensibilizzare gli studenti agli importanti temi della sicurezza sul lavoro.

“Siamo molto interessati alla collaborazione con la società del gruppo Enel per ampliare agli studenti la loro visione anche nel mondo del lavoro” ha commentato il professore Giacomo Boveri.

“Per noi di E-Distribuzione, incontrare le scuole ha un valore importante perché crediamo nella cultura della sicurezza e mettiamo in campo tutte le attività a supporto per questo tema, come la realtà virtuale – ha commentato Enrico Bottone, responsabile dell’area Piemonte e Liguria di E-Distribuzione -, questi incontri sono un “win-win” sia per E-Distribuzione che per le scuole in quanto forniscono un confronto reciproco su temi di innovazione e sicurezza sul lavoro”.