Sicurezza, in arrivo tre nuove telecamere ad Albissola: “Utili anche per prevenire i vandalismi”

Albissola Marina. Sono in arrivo tre nuove telecamere ad Albissola Marina, in alcune aree sensibili della città. Ad annunciarlo il vicesindaco Luigi Silvestro. I nuovi sistemi di controllo, a carico del Comune, verranno installati nei prossimi giorni vicino al museo Muda, in Piazza Lam, mentre all’incrocio tra via Rossini e via Perata è già stata inserita nella giornata odierna.

“Saranno utili, oltre per controllare maggiormente il museo della città e il traffico veicolare, anche per cercare di avere uno strumento in più per reprimere gli atti vandalici che si consumano sul nostro territorio” afferma il vicesindaco Silvestro.

Albissola Marina, infatti, come la vicina Albisola Superiore, è spesso bersaglio di alcuni vandalismi compiuti anche nei confronti di opere d’arte. Nel febbraio scorso, ad esempio, era stata danneggiata una sfera di Lucio Fontana sulla Passeggiata degli Artisti, nell’ottobre scorso invece a essere presi di mira il parco giochi “Giardini del Sole” e il campetto da basket in via Perata.

Nel frattempo, in questi giorni si stanno effettuando alcuni lavori di manutenzione sugli impianti di videosorveglianza già esistenti sul territorio albissolese. Il tutto per migliorare la sicurezza delle persone in città. In questa direzione, è stato anche sostituito il portale illuminante a servizio dell’attraversamento pedonale sull’Aurelia, all’altezza dei Prana, che era stato precedentemente danneggiato.

Con questi ultimi interventi, le telecamere sul territorio di Albissola saranno oltre una cinquantina.